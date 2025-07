Kindergeburtstag! Kindertanzgruppe Herzogenaurach feiert 25-jähriges Bestehen

Am 17. Mai feierte die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Herzogenaurach voller Stolz ihr 25-jähriges Bestehen. Für die Kinder wurde einiges geboten. Nebst Gratulationen und Lob, Urkunden und Festschrift gab es Spielestationen, eine Hüpfburg, traditionelles Gebäck sowie tänzerische Darbietungen der Kindertanzgruppe und der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach. Zum Abschluss präsentierten die Gruppen eine gemeinsame Sternpolka.

Jubiläum-Kids in Herzogenaurach Foto: Alina Schenker

Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 2000 von Brigitte Krempels. Anlass war der Auftritt beim Kronenfest in Herzogenaurach, das bis heute von der Volkstanzgruppe Herzogenaurach organisiert wird. Zurzeit besteht die Gruppe, die Herzi-Kids, aus 30 Kindern zwischen vier und 14 Jahren.Neben dem Erlernen von Volkstänzen aus dem deutschsprachigen Raum, so wie dem Gewinnen von Kenntnissen über unsere siebenbürgische Herkunft und damit verbunden der siebenbürgischen Tracht, verbringt die Gruppe auch gerne Freizeitaktivitäten miteinander. Im Zuge dessen fanden schon einige Freizeitwochenenden gemeinsam statt. Zuletzt vom 2.-4. Mai dieses Jahres im Jugendcamp Vestenbergsgreuth. Die Kinder selbst begeistert dabei, dass die gemeinsame Zeit mit viel Spaß und Freude verbunden ist. Sie lernen in dieser Zeit beispielsweise Line-Dance und andere Gemeinschaftstänze und stellen fest, dass die gemeinsam verbrachte Zeit zu Freundschaften und einer besonders schönen Gruppendynamik beitragen.

Anna Krönert, Mama der vierjährigen Tänzerin Laura und Ehemalige der Jugendgruppe

Geschenke für die Kindertanzgruppe

Das 25-jährige Jubiläum der Kindertanzgruppe Herzogenaurach fand im Jugendhaus RABATZ in Herzogenaurach statt. Eingeladen war auch die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, der Bürgermeister von Herzogenaurach, Dr. German Hacker und Helmut Bartel, als Vertretung von Annette Folkendt vom Kreisverband Nürnberg. Nach einem gemeinsamen Aufmarsch der Jugend- und Kindertanzgruppe gratulierten alle den Kindern und der Leiterin, Brigitte Krempels zu 25 Jahren und brachten Geschenke und Süßigkeiten. Anschließend zeigten die Tanzgruppen jeweils Tänze und ernteten viel Applaus von den begeisterten Zuschauern, Eltern und Großeltern. Nach dem gemeinsamen Abschlusstanz der beiden Gruppen, durften die Kinder die geschenkten Süßigkeiten verschlingen.

Dominik Bartel, 10 Jahre

Der Basteltisch war am besten

Zum 25-jährigen Jubiläum der Kindertanzgruppe Herzogenaurach wurden sechs verschiedene Stationen für die Kinder aufgebaut: Sackhüpfen, Eierlaufen, Nagelklopfen, Tischtennisballwettpusten, Schnurzeichnen und ein Basteltisch. Jedes Kind bekam eine Stempelkarte und an jeder Station einen Stempel. Mir hat es am besten am Basteltisch gefallen, weil wir dort Girlanden aus blauem und rotem Krepppapier gebastelt haben, womit später gemeinschaftlich unsere Tanzlinde geschmückt wurde. Sie steht auf dem Gelände vom RABATZ und war ein Geschenk der Stadt Herzogenaurach zum 10-jährigen Jubiläum der Herzis.

Mia Gutt, 12 Jahre

Singen unter der Linde Foto: Rosi Bartel

Tischtennisballwettpusten

Mir hat die Station Tischtennisballwettpusten am meisten gefallen. Wir Großen sollten es schaffen, die Tischtennisbälle vier Wasserbecher weiter zu pusten. Bei den Kleineren war es in Ordnung, wenn sie weniger geschafft haben. Das habe ich mit Katharina betreut. Wer alle Stationen gemacht hatte, konnte sich eine Medaille abholen.

Lina Gutt, 10 Jahre

Danksagung

Die Gäste wurden mit Gegrilltem, Getränken, Kaffee und Kuchen durch die Eltern der Herzi-Kids versorgt. Auf diesem Wege ein Dankeschön an alle fleißigen Hände und für die tolle Zusammenarbeit aller, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Auch danken wir unseren Förderern: dem Kreisverband Nürnberg, dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und dem Haus der Heimat Nürnberg. Ein PROST auf die nächsten 25 Jahre!