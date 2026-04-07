



7. April 2026

Werbepartner und Sponsoren für den Heimattag 2026 gesucht

Die über 25700 Mitglieder unseres Verbandes setzen sich mit Freude und Engagement für die Bewahrung unserer Kultur und der Erinnerung an unsere Geschichte ein, erfreuen sich am Austausch mit Siebenbürger Sachsen und deren Freunden und genießen das gute Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Um dies zu erhalten, müssen wir unseren Verband stärken und damit fit für die Zukunft machen. Daher hat der Bundesvorstand die Werbung neuer Mitglieder ebenso zur Chefsache gemacht wie die Ansprache engagierter Partner aus dem Kreis siebenbürgisch-sächsischer Unternehmer. Diese bekommen auch 2026 die Chance, ihre Unternehmen am Heimattag zu präsentieren, und dürfen sich als Ehrengäste über besondere Begegnungen sowie die Möglichkeit freuen, Impulse zu setzen.





Sehr geehrte Gewerbetreibende und Unternehmer, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.! Auch 2026 freuen wir uns auf den Heimattag, der vom 22. bis zum 25. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ stattfindet. Zusammen mit den Mitausrichtern (Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland und Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.) bereiten wir uns intensiv darauf vor und wissen: Mindestens 15 000 Teilnehmer werden da sein, das bunte Programm genießen und es wird sich – wie jedes Jahr – wie Heimkommen anfühlen. Sehr gerne würden wir auch Sie im Kreise unserer Werbepartner und Sponsoren willkommen heißen.



Wir werden zu Pfingsten Entscheidungsträger aus der Bundes- und Landespolitik begrüßen und mit diesen ins Gespräch kommen. Künstlern, Wissenschaftlern, Sportlern und Menschen, die sich ehrenamtlich für die Bewahrung unserer Kultur engagieren, werden wir den Raum bieten, um das, was sie unserer Gemeinschaft zu geben haben, zu präsentieren. Dabei gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass gerade der Blick von Unternehmern nicht fehlen darf.



Es ist diese bunte Mischung aus Tiefgründigkeit, einem hohen künstlerischen bzw. wissenschaftlichem Anspruch und Leichtigkeit mit Sport, Musik und Tanz, die unser Pfingsttreffen so einzigartig macht. Unsere Jüngsten präsentieren sich mit künstlerischen Beiträgen und die Jugend feiert ausgelassen im Festzelt. Junggebliebene schätzen die besonderen Ausstellungen und Vorträge. Wer die einzigartige Atmosphäre beim Trachtenumzug erlebt hat, fühlt sich davon noch lange getragen. Dabei ist der Austausch mit Geleichgesinnten ebenso wichtig, wie das Gedenken an dunkle Zeiten in unserer Geschichte und der zuversichtliche, wenn auch kritische Blick in die Zukunft unserer Gemeinschaft.



Nutzen auch Sie die positive Atmosphäre am Heimattag für Ihre Präsenz und Werbung! Dabei können Sie aus den in unserem Leistungsverzeichnis aufgeführten Optionen wählen oder individuelle Werbeformate mit uns besprechen.



Die Einnahmen durch Werbung und Sponsoring werden wir in diesem Jahr ausgeben, um die Mehrkosten für den Versand der Siebenbürgischen Zeitung, die 2026 knapp 12000 Euro betragen, abzufedern. Darüber hinaus wollen wir unser Engagement in der Mitgliederwerbung erhöhen, was aktuell dringend nötig ist. Auch dafür werden finanzielle Mittel benötigt.



Wir brauchen verantwortungsbewusste Leistungsträger aus unserer Gemeinschaft, die uns helfen, das hohe Niveau unserer ehren- und hauptamtlichen Arbeit weiterhin zu gewährleisten. Wir zählen auf Sie! Für Fragen und Ihre Rückmeldung erreichen Sie uns telefonisch unter (0 89) 23 66 09 11 oder per E-Mail an verband[ät]siebenbuerger.de. Wir bitten Sie, sich spätestens bis zum 8. April zu melden, damit Ihr Name noch im Programmheft des Heimattages abgedruckt werden kann.

Für den Bundesvorstand: Wir, die „AG Sponsoring“, bestehend aus den Bundesvorstandsmitgliedern Ingwelde Juchum, Heidi Mößner, Petra Volkmer, Werner Kloos und Reinhold Sauer, gehen gerne auf die Bedürfnisse jener Unternehmer ein, die bereit sind, Sponsoren oder Werbepartner zu werden. Wir richten uns mit diesem Aufruf sowohl an Freunde und Förderer unseres Verbandes, die diese Möglichkeit in der Vergangenheit bereits genutzt haben, als auch an Personen, die sich in diesem Jahr zum ersten Mal als Sponsoren engagieren möchten.Sehr geehrte Gewerbetreibende und Unternehmer, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.! Auch 2026 freuen wir uns auf den Heimattag, der vomin Dinkelsbühl unter dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ stattfindet. Zusammen mit den Mitausrichtern (Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland und Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.) bereiten wir uns intensiv darauf vor und wissen: Mindestens 15 000 Teilnehmer werden da sein, das bunte Programm genießen und es wird sich – wie jedes Jahr – wie Heimkommen anfühlen. Sehr gerne würden wir auch Sie im Kreise unserer Werbepartner und Sponsoren willkommen heißen.Wir werden zu Pfingsten Entscheidungsträger aus der Bundes- und Landespolitik begrüßen und mit diesen ins Gespräch kommen. Künstlern, Wissenschaftlern, Sportlern und Menschen, die sich ehrenamtlich für die Bewahrung unserer Kultur engagieren, werden wir den Raum bieten, um das, was sie unserer Gemeinschaft zu geben haben, zu präsentieren. Dabei gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass gerade der Blick von Unternehmern nicht fehlen darf.Es ist diese bunte Mischung aus Tiefgründigkeit, einem hohen künstlerischen bzw. wissenschaftlichem Anspruch und Leichtigkeit mit Sport, Musik und Tanz, die unser Pfingsttreffen so einzigartig macht. Unsere Jüngsten präsentieren sich mit künstlerischen Beiträgen und die Jugend feiert ausgelassen im Festzelt. Junggebliebene schätzen die besonderen Ausstellungen und Vorträge. Wer die einzigartige Atmosphäre beim Trachtenumzug erlebt hat, fühlt sich davon noch lange getragen. Dabei ist der Austausch mit Geleichgesinnten ebenso wichtig, wie das Gedenken an dunkle Zeiten in unserer Geschichte und der zuversichtliche, wenn auch kritische Blick in die Zukunft unserer Gemeinschaft.Nutzen auch Sie die positive Atmosphäre am Heimattag für Ihre Präsenz und Werbung! Dabei können Sie aus den in unserem Leistungsverzeichnis aufgeführten Optionen wählen oder individuelle Werbeformate mit uns besprechen.Die Einnahmen durch Werbung und Sponsoring werden wir in diesem Jahr ausgeben, um die Mehrkosten für den Versand der Siebenbürgischen Zeitung, die 2026 knapp 12000 Euro betragen, abzufedern. Darüber hinaus wollen wir unser Engagement in der Mitgliederwerbung erhöhen, was aktuell dringend nötig ist. Auch dafür werden finanzielle Mittel benötigt.Wir brauchen verantwortungsbewusste Leistungsträger aus unserer Gemeinschaft, die uns helfen, das hohe Niveau unserer ehren- und hauptamtlichen Arbeit weiterhin zu gewährleisten. Wir zählen auf Sie! Für Fragen und Ihre Rückmeldung erreichen Sie uns telefonisch unter (0 89) 23 66 09 11 oder per E-Mail an verband[ät]siebenbuerger.de. Wir bitten Sie, sich spätestenszu melden, damit Ihr Name noch im Programmheft des Heimattages abgedruckt werden kann.Für den Bundesvorstand: Die Mitglieder der „AG Sponsoring“

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Sponsoren, Werbung

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