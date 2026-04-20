



20. April 2026

Essaywettbewerb „WortBrücken“ 2026

Mit dem Essaywettbewerb „WortBrücken – Wir Brückenbauer in Deutschland, Europa und weltweit“ möchten die Deutsche Gesellschaft e. V. und die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung im Jahr 2026 erneut jungen Menschen eine Stimme geben, deren Familiengeschichten von Vertreibung, Aussiedlung und Leben als deutsche Minderheit geprägt sind.

Der Wettbewerb richtet sich an junge Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren – insbesondere an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Nachfahren der Heimatvertriebenen sowie an Angehörige deutscher Minderheiten im Ausland. Eingereicht werden deutschsprachige Essays, die sich mit Fragen von Herkunft, Identität, Erinnerung und kultureller Mehrfachzugehörigkeit auseinandersetzen. Ziel ist es, persönliche Perspektiven sichtbar zu machen und die vielfältigen Erfahrungen dieser Generation in unsere Erinnerungskultur einzubringen. Gerade in den Reihen der Landsmannschaften und Verbände liegen zahlreiche Geschichten, die es verdienen, gehört zu werden.



Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 1. Juni. Preisgelder bis zu 1000 Euro sowie mehrere Sonderpreise werden vergeben und die besten 15 Beiträge, ausgewählt von einer unabhängigen Jury, in einer Online-Publikation veröffentlicht. Die Preisverleihung findet im September in Berlin statt. Auf der Projektwebseite



Flyer zum Wettbewerb als pdf-Datei Der Wettbewerb richtet sich an junge Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren – insbesondere an Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Nachfahren der Heimatvertriebenen sowie an Angehörige deutscher Minderheiten im Ausland. Eingereicht werden deutschsprachige Essays, die sich mit Fragen von Herkunft, Identität, Erinnerung und kultureller Mehrfachzugehörigkeit auseinandersetzen. Ziel ist es, persönliche Perspektiven sichtbar zu machen und die vielfältigen Erfahrungen dieser Generation in unsere Erinnerungskultur einzubringen. Gerade in den Reihen der Landsmannschaften und Verbände liegen zahlreiche Geschichten, die es verdienen, gehört zu werden.für den Wettbewerb ist derPreisgelder bis zu 1000 Euro sowie mehrere Sonderpreise werden vergeben und die besten 15 Beiträge, ausgewählt von einer unabhängigen Jury, in einer Online-Publikation veröffentlicht. Die Preisverleihung findet im September in Berlin statt. Auf der Projektwebseite https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/wettbewerbe/2083-essaywettbewerb-2026.html sind weitere Informationen, Teilnahmebedingungen sowie das Einreichungsformular zu finden.

Schlagwörter: Wettbewerb, Essays, Vertriebene und Aussiedler

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