



11. Februar 2026

Niedersachsen / Bremen: Aufruf zum Videowettbewerb

Liebe Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.! Kennen Sie Kinder oder Jugendliche zwischen zwölf und 20 Jahren, die in Niedersachsen wohnen und vielleicht Freude daran hätten, sich an einem Videowettbewerb zu beteiligen, der thematisch sehr gut zu den Zielen unseres Verbandes passt?

Das hier abgebildete Plakat ging an alle Sekundarschulen aus Niedersachsen, aber es ist ausdrücklich ein Wettbewerb, an dem auch einzelne Personen oder kleine Teams, unabhängig von ihrer Schule, teilnehmen können. Lehrkräfte, die sich darum kümmern sollten, haben viel um die Ohren, und so wäre es schade, wenn diese wunderbare Initiative in der einen oder anderen Schublade verschwindet, bevor mögliche Interessenten überhaupt davon erfahren haben.



Helfen Sie bitte, dass der Wettbewerb bekannt wird. Es ist eine große Chance, die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen oder Einzelschicksale, die für unsere Gemeinschaft exemplarisch sein können, mit den Augen junger Menschen zu betrachten und in der Öffentlichkeit unseres Bundeslandes bekannter zu machen. Die kurzen Videos (bis zu fünf Minuten lang) können bis zum 1. März eingesandt werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite Das hier abgebildete Plakat ging an alle Sekundarschulen aus Niedersachsen, aber es ist ausdrücklich ein Wettbewerb, an dem auch einzelne Personen oder kleine Teams, unabhängig von ihrer Schule, teilnehmen können. Lehrkräfte, die sich darum kümmern sollten, haben viel um die Ohren, und so wäre es schade, wenn diese wunderbare Initiative in der einen oder anderen Schublade verschwindet, bevor mögliche Interessenten überhaupt davon erfahren haben.Helfen Sie bitte, dass der Wettbewerb bekannt wird. Es ist eine große Chance, die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen oder Einzelschicksale, die für unsere Gemeinschaft exemplarisch sein können, mit den Augen junger Menschen zu betrachten und in der Öffentlichkeit unseres Bundeslandes bekannter zu machen. Die kurzen Videos (bis zu fünf Minuten lang) können bis zum 1. März eingesandt werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.migrationsbeauftragter-niedersachsen.de/videowettbewerb/ zu finden oder können beim Niedersächsischen Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, E-Mail: migrationsbeauftragter[ät]stk.niedersachsen.de, Telefon: (05 11) 120-68 01 oder (05 11) 120-68 04, angefordert werden. Petra Volkmer, Vorsitzende der Landesgruppe

Schlagwörter: Niedersachsen, Wettbewerb, Video, Aufruf

