



24. April 2026

Schnee, Musik und Gemeinschaft: SJD-Skifreizeit 2026

Vom 13. bis 15. März verbrachten rund 95 junge Siebenbürgerinnen und Siebenbürger ein gemeinsames Wochenende bei der traditionellen Skifreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) im österreichischen Saalbach-Hinterglemm. Neben Zeit auf der Piste standen vor allem Gemeinschaft, Musik und gesellige Abende im Mittelpunkt.

Gruppenbild der knapp hundert jungen Teilnehmenden der Skifreizeit der SJD in Saalbach-Hinterglemm. Foto: SJD Am Freitagabend trafen die Teilnehmenden in der Jugendpension Müllauerhof ein, die seit vielen Jahren die Unterkunft der Gruppe während der Skifreizeit ist. Zur Begrüßung gab es einen siebenbürgisch-sächsischen Snack mit Zacuscă, Vinete und Fettbrot. Nachdem die Zimmer bezogen waren und die „Combo“-Band ihre Instrumente ausgepackt hatte, ließ der erste gesellige Abend nicht lange auf sich warten. Schnell füllte sich die Tanzfläche und bis spät in die Nacht wurde gefeiert, getanzt und gesungen.



Am Samstag zog es einige bereits früh auf die Pisten des Skigebiets Saalbach-Hinterglemm. Andere ließen den Morgen etwas ruhiger angehen. Das kalte Winterwetter begleitete die Teilnehmenden durch den Tag, doch zwischen Abfahrten und Pausen auf den Hütten blieb genug Zeit, die verschneite Berglandschaft zu genießen.



Am späten Nachmittag versammelten sich schließlich alle rund um ein Lagerfeuer vor der Pension. In akustischer Besetzung spielte die Combo Band bekannte Lieder, die von vielen begeistert mitgesungen wurden und für eine besonders gemütliche Stimmung sorgten. Auch am Abend wurde noch einmal ausgelassen gefeiert: Die Band spielte erneut auf, und bis spät in die Nacht wurde getanzt und gelacht.



Am Sonntagmorgen begann der Tag mit dem Aufräumen und Reinigen der Zimmer. Anschließend kamen noch einmal alle zum obligatorischen Gruppenfoto zusammen. Danach hieß es Abschied nehmen und die Heimreise antreten – mit vielen schönen Erinnerungen an ein winterliches Wochenende voller Gemeinschaft und guter Stimmung. Am Freitagabend trafen die Teilnehmenden in der Jugendpension Müllauerhof ein, die seit vielen Jahren die Unterkunft der Gruppe während der Skifreizeit ist. Zur Begrüßung gab es einen siebenbürgisch-sächsischen Snack mit Zacuscă, Vinete und Fettbrot. Nachdem die Zimmer bezogen waren und die „Combo“-Band ihre Instrumente ausgepackt hatte, ließ der erste gesellige Abend nicht lange auf sich warten. Schnell füllte sich die Tanzfläche und bis spät in die Nacht wurde gefeiert, getanzt und gesungen.Am Samstag zog es einige bereits früh auf die Pisten des Skigebiets Saalbach-Hinterglemm. Andere ließen den Morgen etwas ruhiger angehen. Das kalte Winterwetter begleitete die Teilnehmenden durch den Tag, doch zwischen Abfahrten und Pausen auf den Hütten blieb genug Zeit, die verschneite Berglandschaft zu genießen.Am späten Nachmittag versammelten sich schließlich alle rund um ein Lagerfeuer vor der Pension. In akustischer Besetzung spielte die Combo Band bekannte Lieder, die von vielen begeistert mitgesungen wurden und für eine besonders gemütliche Stimmung sorgten. Auch am Abend wurde noch einmal ausgelassen gefeiert: Die Band spielte erneut auf, und bis spät in die Nacht wurde getanzt und gelacht.Am Sonntagmorgen begann der Tag mit dem Aufräumen und Reinigen der Zimmer. Anschließend kamen noch einmal alle zum obligatorischen Gruppenfoto zusammen. Danach hieß es Abschied nehmen und die Heimreise antreten – mit vielen schönen Erinnerungen an ein winterliches Wochenende voller Gemeinschaft und guter Stimmung. Verena Konnerth

Schlagwörter: Skifreizeit, SJD, Österreich

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