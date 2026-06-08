



8. Juni 2026

Zwischen Glitzer und Farben: Die SJD Baden-Württemberg beim Heimattag in Dinkelsbühl

Für uns, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Baden-Württemberg (SJD BW), war der diesjährige Heimattag in Dinkelsbühl wieder ein ereignisreiches Wochenende voller Gemeinschaft, Tradition und guter Stimmung.

SJD-Kinderecke beim Heimattag. Foto: Lena Botradi Am Sportplatz in unmittelbarer Nähe der Musiksession fand am Samstag unsere Kinderecke mit Kinderschminken, Glitzertattoos und jeder Menge Malspaß statt. Gemeinsam mit vielen engagierten Helfern konnten wir den Kindern ein buntes und abwechslungsreiches Angebot bieten. Besonders beliebt waren die Glitzer-Tattoos, unter anderem mit siebenbürgischem Wappen, die auch viele Erwachsene an unseren Stand gelockt haben. Gegen Ende war die Kinderecke so stark besucht, dass an ein schnelles Abbauen kaum zu denken war, da immer wieder neue Kinder und Familien vorbeikamen.



Natürlich gehörten auch die weiteren Programmpunkte zum Heimattag dazu. Der Trachtenumzug durch die Altstadt von Dinkelsbühl und das gemeinsame Tanzen waren trotz der hohen Temperaturen wieder besondere Highlights für uns alle. In den Abendstunden füllte sich das Festzelt und es wurde gemeinsam gesungen und getanzt.



Lebendig ging es auch auf dem Zeltplatz zu, wo gelacht, musiziert und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. Gerade solche Momente machen den Heimattag jedes Jahr aufs Neue zu etwas ganz Besonderem und zeigen, wie lebendig unsere Gemeinschaft und Traditionen sind.



Wir freuen uns, dass wir als SJD BW ein Teil dieses besonderen Wochenendes sein konnten, und bedanken uns recht herzlich bei allen Helfern sowie Besuchern, die bei unserer Kinderecke vorbeigeschaut haben.



Weitere Veranstaltungen sind unser 9-Meter-Turnier am 13. Juni in Zöschingen sowie unser Tanzseminar am 9. November in Heidenheim, wo ihr euer Tanzbein schwingen könnt. Das Beste ist, dass ihr beim anschließenden Herbstball der Kreisgruppe Heidenheim das Gelernte direkt auf der Tanzfläche anwenden könnt. Also merkt euch den Termin!



Weitere Impressionen und Informationen zu kommenden Veranstaltungen findet ihr auf Instagram unter @sjd__bw, Facebook SJD BW und auf unserer Website. Am Sportplatz in unmittelbarer Nähe der Musiksession fand am Samstag unsere Kinderecke mit Kinderschminken, Glitzertattoos und jeder Menge Malspaß statt. Gemeinsam mit vielen engagierten Helfern konnten wir den Kindern ein buntes und abwechslungsreiches Angebot bieten. Besonders beliebt waren die Glitzer-Tattoos, unter anderem mit siebenbürgischem Wappen, die auch viele Erwachsene an unseren Stand gelockt haben. Gegen Ende war die Kinderecke so stark besucht, dass an ein schnelles Abbauen kaum zu denken war, da immer wieder neue Kinder und Familien vorbeikamen.Natürlich gehörten auch die weiteren Programmpunkte zum Heimattag dazu. Der Trachtenumzug durch die Altstadt von Dinkelsbühl und das gemeinsame Tanzen waren trotz der hohen Temperaturen wieder besondere Highlights für uns alle. In den Abendstunden füllte sich das Festzelt und es wurde gemeinsam gesungen und getanzt.Lebendig ging es auch auf dem Zeltplatz zu, wo gelacht, musiziert und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. Gerade solche Momente machen den Heimattag jedes Jahr aufs Neue zu etwas ganz Besonderem und zeigen, wie lebendig unsere Gemeinschaft und Traditionen sind.Wir freuen uns, dass wir als SJD BW ein Teil dieses besonderen Wochenendes sein konnten, und bedanken uns recht herzlich bei allen Helfern sowie Besuchern, die bei unserer Kinderecke vorbeigeschaut haben.Weitere Veranstaltungen sind unser 9-Meter-Turnier amin Zöschingen sowie unser Tanzseminar amin Heidenheim, wo ihr euer Tanzbein schwingen könnt. Das Beste ist, dass ihr beim anschließenden Herbstball der Kreisgruppe Heidenheim das Gelernte direkt auf der Tanzfläche anwenden könnt. Also merkt euch den Termin!Weitere Impressionen und Informationen zu kommenden Veranstaltungen findet ihr auf Instagram unter @sjd__bw, Facebook SJD BW und auf unserer Website. SJD BW, Lena Botradi

Schlagwörter: Heimattag 2026, SJD, Baden-Württemberg

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