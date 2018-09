Es freut mich, dass die SJD-Kinderfreizeit jetzt für die Zukunft, ihre Früchte zeigt. In den Anfängen haben Renate, Astrid, Karin, ich und noch andere Jugendliche und Junggebliebene viel organisiert und geplant. Es freut mich, dass es wirklich weiter geht.....Macht weiterhin so....und für die Zukunft viel Glück und Erfolg, denn die SJD-Baden-Württemberg ist unsere Zukunft, damit es immer Tanzgruppen gibt... Herzlichst, Dietmar

DANKE an Anita, Gwendoline und an alle Beteiligten dieser 10. SJD-Kinderfreizeit im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd-Lindach