Bei der zehnten Kinderfreizeit der SJD Baden-Württemberg vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 stand vieles – passend zu dem Sportereignis des Jahres – im Zeichen des Sports. Die Kinder konnten ihr Können nicht nur beim Fußball unter Beweis stellen, auch ihre kreative Ader wurde erneut geweckt.

Zehnte Kinderfreizeit der SJD Baden-Württemberg. Foto: SJD BW

Wie gewohnt fanden sich die Kinder am Freitagabend im Paulushaus bei Lindach ein und konnten es kaum erwarten, die Zimmer schnell zu beziehen, um dann noch vor dem Abendessen die Restwärme des Tages zu genießen. Nach dem Essen gab es eine kleine Kennenlernrunde für die rund 20 Kinder und die Betreuer, wo man von den verschiedenen, teils abenteuerlichen Hobbies der Kinder und auch Betreuer erfuhr.Nach dem Frühstück am Samstag konnte es dann endlich mit den Workshops losgehen. Die Kinder konnten an einer Station Nagelbilder unter Aufsicht von Johannes und Gwendoline erstellen. Dabei werden in ein Holzstück Nägel zu einem beliebigen Motiv eingehämmert und danach mit bunten Fäden verbunden. Da die Kinder mit den Hämmern beinahe professionell umgingen, kam es – Gott sei Dank – zu keinen Verletzungen. An einer weiteren Station konnten die Kinder aus verschiedenen Materialien Armbänder, Schmuck, Schlüsselanhänger oder Ähnliches basteln. Zusammen mit Bianca und Tanja waren vor allem die Mädchen den ganzen Vormittag damit beschäftigt, sich die tollsten Schmuckstücke zu basteln.Am Nachmittag wurde es für die meisten Kinder dann sportlich: Bei dem Workshop „Sport mit Mark“ konnten sie ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen. Wären einige unserer Kinder bei der diesjährigen WM dabei gewesen, hätte es sicherlich kein so frühes Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegeben! Nach einer Trainingseinheit gab es dann auch ein richtiges Spiel, das unentschieden endete. Die Kinder, die es weniger sportlich mochten, durften mit Christine Donauwellen und Cremeschnitten backen, die dann auch gleich in der Nachmittagspause von allen Hungrigen verspeist wurden.Beim Abendessen mussten die Kinder aktiv werden. Jeder durfte sich am Lagerfeuer Stockbrot und Wurst selber grillen. Hier war Geduld gefragt, und wer diese nicht hatte, musste zusehen, wie das Brot oder die Wurst in der Asche landete. Beim zweiten Anlauf klappte es dann meistens besser und alle wurden satt. Nach einer Runde „Faules Ei“ und „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ ging es ins dann ins Bett.Die Kinderfreizeit ging wie immer viel zu schnell vorbei, und am Sonntag nach dem Aufräumen und Putzen des Paulushauses waren auch schon die Eltern da, um die Kinder abzuholen. Diesmal gab es ein kleines Abschlussprogramm: mit musikalischer Begleitung aus einer Box, wurde das WM-Lied „Zusammen“, mit tänzerischer Untermalung von den Mädchen gesungen. Die Eltern konnten von der Donauwelle probieren, die die Kinder gebacken hatten, und es gab sogar noch ein paar Stücke für nach Hause.So ging ein ereignisreiches und spannendes Wochenende zu Ende! Gedankt sei allen Betreuern, die dabei waren: Bianca, Gwendoline, Tanja, Johannes, Christine, Mark und Anita. Ohne euren Einsatz hätte diese Kinderfreizeit so nicht stattfinden können. Dank gilt natürlich auch den Eltern, die ihre Kinder zu dieser Freizeit anmeldeten und sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei den Betreuern bedankten. Zum Schluss sagen wir DANKE an alle Kinder, die an der Freizeit teilgenommen haben! Wir freuen uns schon auf die nächste Kinderfreizeit und hoffen viele, die dieses Jahr dabei waren, wiederzusehen.

Anita Mai