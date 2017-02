10. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Faschingsball der Kreisgruppe Waldkraiburg

"Winnetous Erben stehen auf Schokobons" - unter dieses Motto hätte man den Faschingsball der Kreisgruppe Waldkraiburg stellen können. Schon früh am Abend hatte sich angedeutet, dass es bei der Maskenprämierung des Faschings in Waldkraiburg, der am 14. Januar beim Kreuzerwirt in Mettenheim stattfand, sehr eng werden wird. Zahlreiche Gruppen mit vielen Mitgliedern wollten den ersten Preis ergattern. Ein bunter Faschingsabend stand bevor.

Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli begrüßte unter den vielen Maskenträgern, neben Gästen aus den Nachbarkreisgruppen Traunreut und Pfarrkirchen, auch Karl Heinz Spiegl von der Egerländer Gmoi bzw. vom Haus der Vereine und den Vorsitzenden von Radio Siebenbürgen e.V., Jürgen Schnabel. Die Prinzengarde der Narrengilde Kraiburg mit dem Prinzenpaar Conny I. und Sepp II. widmete ihre Show der Evolution von Tarzan und holte sich den wohlverdienten Applaus der Zuschauer ab. Im Gepäck hatten die beiden jede Menge Faschingsorden für fleißige ehrenamtliche Mitglieder. Annemarie Stein, Ute Müller, Johanna Sutoris, Elisabeth Gunesch, Christine Depner, Hans Kessel und Kurt Zikeli hießen die glücklichen Empfänger. Beim Faschingsball Waldkraiburg belegten die Safari-Jäger (oberes Bild) den zweiten und die Indianer den dritten Platz unter den prämierten Masken. Fotos: Herbert Liess Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli begrüßte unter den vielen Maskenträgern, neben Gästen aus den Nachbarkreisgruppen Traunreut und Pfarrkirchen, auch Karl Heinz Spiegl von der Egerländer Gmoi bzw. vom Haus der Vereine und den Vorsitzenden von Radio Siebenbürgen e.V., Jürgen Schnabel. Die Prinzengarde der Narrengilde Kraiburg mit dem Prinzenpaar Conny I. und Sepp II. widmete ihre Show der Evolution von Tarzan und holte sich den wohlverdienten Applaus der Zuschauer ab. Im Gepäck hatten die beiden jede Menge Faschingsorden für fleißige ehrenamtliche Mitglieder. Annemarie Stein, Ute Müller, Johanna Sutoris, Elisabeth Gunesch, Christine Depner, Hans Kessel und Kurt Zikeli hießen die glücklichen Empfänger.Die Kindergruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Elfriede David und Christine Depner erfreute mit einer Neonleuchten-Showeinlage. Dann ging es zur mit Spannung erwarteten Maskenprämierung. Auf den ersten Platz wählte die Jury folgende starke Gruppen: die „runden“ Schokobons, die eine Torte vom Elsaßbäcker überreicht bekamen, gefolgt von den Safarijägern, den Indianern – Winnetous Erben – und den Seeleuten, die allesamt jeweils mit einem köstlichen Fläschchen belohnt wurden. Es folgten der Kardinal und die Nonne und die Marienkäfergruppe mit einigen Bienen Majas darunter. Alle kostümierten Kinder bekamen einen Preis. Zu vorgerückter Stunde brachten etliche Mitglieder der Kreisgruppe einen wunderbaren Sketch in siebenbürgisch-sächsischer Mundart über den Handel mit Pferden, wie er früher vonstattengegangen sein muss. Zu der ausgelassenen Stimmung trug natürlich auch die „Highlife-Band“ aus Augsburg bei, die stimmungsvolle Tanzmusik bis spät in die Nacht spielte. Es war wieder ein wunderbarer Faschingsball der Kreisgruppe Waldkraiburg, bei dem die Gewinner die vielen kreativen Maskenträger waren. Herbert Liess

