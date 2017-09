Kreisgruppe Herten: Einweihung der Holzschilder

Die neuen Holzschilder in der Hertener Siebenbürger-Siedlung sind eine besondere Zier. Sie fallen jedem Besucher sofort ins Auge und wurden schon vor einigen Jahren in den Hertener Sparziergang zu den „Sehenswürdigkeiten am Wegesrand“ aufgenommen.

Groß war daher die Enttäuschung, als einige Schilder beschädigt wurden. Zwei Schilder waren in den letzten Jahren bereits wiederhergestellt worden. Vor zwei Jahren gab es durch eine größere anonyme Spende den Anstoß zur Herstellung zweier weiterer Schilder: Der Bau des Schildes „Schäßburger Straße“ war dadurch zur Freude aller gesichert. In diesem Zuge wurde eine Spendenaktion zur Rettung des Schildes „Bistritzer Straße“ durchgeführt. Es beteiligten sich zahlreiche Mitglieder, Anwohner, Freunde und auch die HOG Bistritz mit einem Beitrag – erfreulich schnell kam somit auch dieses Geld zusammen, für das wir uns herzlich bedanken! Mit der Erstellung des Rohlings wurde wie zuvor der Tischlermeister Schneeloch beauftragt. Das Holz wurde nach einer ausreichenden Lagerungs- und Trockenzeit bearbeitet, die Roh-Schilder wurden von einer Abordnung um Dieter Holzträger in Empfang genommen und von ihm in aufwendiger Kleinarbeit weiter bearbeitet: Es galt, die Buchstaben und weiteren Konturen noch feiner herauszuarbeiten. Die Wappen wurden detailgetreu anhand aufwendig erstellter Vorlagen erarbeitet – an dieser Stelle herzlichen Dank an den Bistritzer Bürgermeister Ovidiu Creţu und seine Mitarbeiter!Schritt für Schritt nahmen die Schilder ihre Form an – und jeder Schritt wurde von neugierigen Freunden begleitet: Malermeister Gröteke übernahm die Farben, die Hertener Stadtwerke die Kosten des massiven Sockels. Zahlreiche Nachmittage verbrachte Dieter Holzträger mit der Fertigstellung dieser Schilder, Unterstützung bekam er bei den Malerarbeiten von Dani Storch aus der Siebenbürger Volkstanzgruppe und bei den Metallarbeiten von Dieter Hartig. Nun feiern wir die Einweihung der Schilder mit allen, die sich mit uns und über die Schilder freuen: Die Kapelle wird aus diesem Anlass spielen – und natürlich wollen wir auch auf die Schilder anstoßen! Wir freuen uns daher, Sie am 16. September um 12.00 Uhr an der Ecke Bistritzer Straße/Schäßburger Straße in unserer Siedlung begrüßen zu können. Seien Sie dabei!

KR