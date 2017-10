NRW-Landesvorstand tagte in Setterich

Zu seiner Herbstsitzung kam der Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen am 7. Oktober in Setterich zusammen. Landesvorsitzender Rainer Lehni konnte rund 30 Personen in der Settericher Gnadenkirche begrüßen, darunter den Ehrenvorsitzenden der Landesgruppe, Harald Janesch.

Traditionell stellt sich zu Beginn der Landesvorstandssitzung die gastgebende Kreisgruppe vor. Wie Monika Ungar, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Setterich, ausführte, wurde die Kreisgruppe 1954 gegründet und zählt heute knapp 200 Mitglieder. Zu ihren Aktivitäten zählen kultureller Nachmittag, Stammtisch, Ausfahrten und Adventsfeier. Einzige Kulturgruppe der Kreisgruppe ist derzeit der Stephan-Ludwig-Roth-Chor. Die Tanzgruppe ist mangels Mitgliedern derzeit nicht aktiv. Eine gute Zusammenarbeit gibt es mit der Blasmusikapelle Siebenbürgen Setterich, die ein eigener Verein ist. Seit 2016 gehören auch die Mitglieder der ehemaligen Kreisgruppe Aachen zu Setterich, nehmen aber altersbedingt kaum an den Vereinsaktivitäten teil.Einen großen Raum nahm die Berichterstattung über die Aktivitäten des letzten halben Jahres ein. Auf Landesebene fanden zwei Veranstaltungen – Gesprächsabend mit Dr. Hans Christian Maner und Lesung mit Iris Wolff – in Zusammenarbeit mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf statt, ebenso das Ostereierfärben des Landesjugendreferates in Köln. Der Landesvorstand war im Mai 2017 an der Visite des Landtagsabgeordneten Werner Jostmeier ins Banat und nach Siebenbürgen beteiligt.Wichtigstes Ereignis für die Landesgruppe NRW war in diesem Jahr die Beteiligung am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Dabei wurde erstmals die unter Federführung des Landesfrauenreferates erstellte Ausstellung „Frauengestalten – Frauen gestalten“ gezeigt. Am öffentlichkeitswirksamsten war das Kronenfest, das die Landesgruppe im Rahmen der Brauchtumsveranstaltung mit den Tanzgruppen, Blaskapellen und Chören aus NRW bot. Die starke Teilnahme von über 250 Trachtenträgern am Festumzug, die Mitwirkung des Honterus-Chors an der Eröffnungsveranstaltung und Festveranstaltung, Platzkonzerte der Blaskapellen, Tanzabende in der Schranne, die Gestaltung der Pfingstgottesdienstes, die Beteiligung am Fackelzug mit der Rede von Enni Janesch gehörten zu den Beiträgen aus NRW.Organisatorisch vorbereitet wurde die Feier zum 60-jährigen Jubiläum der Patenschaft des Landes NRW über den Verband der Siebenbürger Sachsen, die amim Landtag in Düsseldorf stattfinden wird. Die Landesgruppe NRW wird die Feier mit einem Teil ihrer Kulturgruppen aktiv mitgestalten.Ihre Delegiertenversammlung plant die Landesgruppe NRW für denAm selben Tag wird auch die nächste Landesvorstands­sitzung stattfinden. Als wichtiges Thema wurde das korrekte Führen von Kassen erörtert. Des Weiteren wurde der vorläufige Finanzplan 2018 verabschiedet. Die Berichte der Kreisgruppen fielen dieses Mal sehr ausführlich aus. Es wird festgestellt, dass die meisten Kreisgruppen sehr aktiv sind, und das auch in Zeiten leicht sinkender Mitgliederzahlen. Hervorzuheben ist dabei die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, die es derzeit sehr gut schafft, die mittlere und jüngere Generation ins Vereinsleben einzubinden.

rl