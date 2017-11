29. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Kreisgruppe Waldkraiburg: Theater und Kathreinerball

„De Hiemet reft“, ein Theaterstück in sächsischer Mundart, führte die Theatergruppe Geretsried der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen in Waldkraiburg im kleinen Saal im Haus der Kultur auf. Ein Stück, in dem Heimweh, die Sehnsucht nach der verlassenen Heimat eine große Rolle spielen, aber auch die unbedingte Treue zu einem Ehemann, der schon längere Zeit in der Fremde lebt; ein Stück, das von der gebürtigen Mediascherin Gunda Heitz-Werner nach wahren Begebenheiten geschrieben wurde.

Hans, gespielt von Roland Wittmann, beichtet seinem Freund Richard (Reinhold Kraus), dass er vor lauter Heimweh und Sehnsucht nach seiner Frau Regina (Kathi David) und seinen Kindern fast um den Verstand kommt. Gleichzeitig möchte er seiner Partnerin Emma (Ursula Meyndt), mit der er eine Tochter hat, nicht wehtun, wenn er sie verlässt. In der Heimat wartet seine treue Frau auf ihn, obwohl etliche Menschen ihr davon abraten, da sie alle der Meinung sind, dass Hans nie wieder zu ihr und den Kindern zurückkehrt. Doch siegt zum Schluss das Gute im Menschen und die Familie findet wieder zueinander. Unter der Regie von Johann Depner bot die Laienspielgruppe aus Geretsried eine sehr gute und vor allem emotionale Darstellung, die so richtig zu Herzen ging. Nach der Vorstellung saß man noch in gemütlicher Runde zusammen und ließ sich den Baumstriezel schmecken. Bei dieser Gelegenheit möchte sich die Kreisgruppenvorsitzende von Bad Tölz – Wolfratshausen, Ursula Meyndt, bei den Kreisgruppen Traunreut und Ingolstadt bedanken, dass sie dort auftreten durften. Hans hat wieder zu seiner Familie gefunden. Die Laienschauspieler aus Geretsried auf der Waldkraiburger Theaterbühne. Foto: Andreas Sutoris Ein Teil der Geretsrieder blieb noch länger in Waldkraiburg, da am Abend im großen Saal im Haus der Kultur der Kathreinerball stattfand – dieses Jahr ausgerechnet zu Martini. Unter den Gästen begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli den ersten Bürgermeister der Stadt, Robert Pötzsch, den dritten Bürgermeister Richard Fischer sowie die Kreisgruppenvorsitzende von Pfarrkirchen, Ilse Gärtner, und von Bad Tölz – Wolfratshausen, Ursula Meyndt. Für gute Laune und Tanzmusik waren die „Herzstürmer" zuständig. Herbert Liess

