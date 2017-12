Kreisgruppe Sachsenheim: Gelungener kultureller Nachmittag

Am 15. Oktober fand der kulturelle Nachmittag der Kreisgruppe Sachsenheim in der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim statt. In diesem Jahr waren Jubiläumsfeiern angesagt: Die Jugendtanzgruppe beging ihr zehnjähriges und der Singkreis feierte sein 40-jähriges Bestehen. Organisatoren des Nachmittags waren wie in den Jahren zuvor die Mitglieder der Erwachsenentanzgruppe.

Es waren zahlreiche Ehrengäste geladen, der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg Michael Konnerth, der stellvertretende Landesvorsitzende Helge Krempels und der Ehrenvorsitzende der Landesgruppe Alfred Mrass, die Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Sachsenheim Maria Henning sowie Martha Löw, ehemalige Dirigentin und Mitbegründerin des Singkreises.Zu den flotten Marschklängen der SBS-Youngsters marschierten die vereinigten Tanzgruppen der Kreisgruppe Sachsenheim durch die Festhalle, beginnend mit der Kindertanzgruppe über die Jugendtanzgruppe bis hin zu den Erwachsenen, die alle Platz fanden auf der Bühne. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Johann Krestel, begrüßte sie herzlich und hob die generationenübergreifende, harmonische Zusammenarbeit zwischen den kulturellen Abteilungen unserer Kreisgruppe hervor.Der Landesvorsitzende Michael Konnerth bestätigte dies und freute sich über die Vielzahl an Kulturgruppen, die in der Kreisgruppe Sachsenheim vertreten sind.Die Kindertanzgruppe leitete das kulturelle Programm mit Volkstänzen ein, danach erfreute die Jugendtanzgruppe mit ihrer Darbietung. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum konnte sie neun Mitglieder ehren, die seit Gründung der damaligen Kindertanzgruppe unter der Leitung von Ingrid Schuster und Hildegard und Helmuth Frank ununterbrochen dabei sind.Es folgte ein kurzes volkstümliches Zwischenspiel der SBS-Youngsters. Zum Jubiläum bot der Singkreis die beliebtesten Lieder aus seinem Repertoire, das in 40 Jahren beachtlich gewachsen ist. Der Vorsitzende des Singkreises, Hans Bretz, hatte einen kurzen Rückblick in Versform verfasst und erfreute damit das Publikum. Zum Abschluss seines Programms sang der Chor in Begleitung der SBS-Youngsters zwei moderne Werke – zur allgemeinen Begeisterung der Gäste.Die Laudatio für die Jubilare hielten Landesvorsitzender Michael Konnerth und stellvertretender Landesvorsitzender Helge Krempels gemeinsam. Die SBS-Youngsters präsentierten sich mit einem Mix moderner Hits aus Pop und Swing. Auch sie hatten drei Jubilare für fünf Jahre Mitgliedschaft auszuzeichnen. Eine große Freude bereitete der Auftritt der Erwachsenentanzgruppe, die trotz Küchendienst mit einigen ihrer beliebtesten Volkstänze aufwartete. Fleißige Helfer unterstützten sie für die Zeit der Darbietung in Küche und Ausschank.Zum krönenden Abschluss eines ereignisreichen Tages strapazierte die Theatergruppe, geleitet von Christa Gross, gekonnt die Lachmuskeln des Publikums mit dem Stück „De Adjuwantenfraen sen dem Deiwel“ von Hilde Juchum. Mit dem Schlachtruf „Mir sen emanzipiert“ protestieren die aufgebrachten Adjuvantenfrauen gegen die ständigen Eskapaden und Trinkgelage ihrer Männer nach den Orchesterproben.Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, an die Organisatoren, an die fleißigen Helfer, an die Eltern der mitwirkenden Kinder für die Kuchenspenden und nicht zuletzt an das Publikum, das für ein volles Haus und gute Stimmung gesorgt hat.Die nächsten Termine der Kreisgruppe sind die Adventsfeier am 3. Dezember im Evangelischen Gemeindehaus und das Adventssingen am 10. Dezember auf dem Sachsenheimer Weihnachtsmarkt.

Der Pressewart