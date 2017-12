40 Jahre Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach

Die Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach hat am 28. Oktober in einer Feierstunde im Jugendzentrum Gummersbach-Bernberg im kleinen Kreis ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In der aktuellen Kapelle spielen 23 Musiker.

Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach, aufgenommen im Mai 1992.

Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach bei der Jubiläumsfeier am 28. Oktober 2017.

Die Blaskapelle wurde im April 1977 gegründet. Sie geht auf einen Beschluss der Hauptversammlung der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachen Kreisgruppe Gummersbach aus dem November 1976 zurück. Gründungsvater der Kapelle war Georg Michael Rehner. Es wurden die alten Instrumente der Blaskapelle Oberhausen geholt, die sich 1976 aufgelöst hatte. Dazu mussten mit der finanziellen Unterstützung der Kreisgruppe Gummersbach noch mehrere neue Instrumente gekauft werden. In der Gründungskapelle waren 24 Musiker unter der Leitung von Manfred Breier angetreten, die siebenbürgisch-sächsische Blaskapellenkultur auch in Gummersbach fortzuführen. Die erste Probe wurde am 20. August 1977 abgehalten. Schnell entwickelte sich die Kapelle zu einem festen Bestandteil der lokalen und überregionalen Veranstaltungen.1978 wurde die Blaskapelle in die Vereinigten Siebenbürger Blaskapellen von NRW und Wolfsburg aufgenommen. Am 15. und 16. Juni 1985 wurde das 20. Musikerfest der Vereinigten Blaskapellen von NRW und Wolfsburg zum ersten Mal von der Blaskapelle Gummersbach ausgerichtet. Die Organisation des Festes wurde maßgeblich vom 1. Vorsitzenden Georg Michael Rehner bestritten, dem für das sehr gute Gelingen unser aller Dank gebührt. In der Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Gummersbach am 12. Januar 1986 gab Georg Michael Rehner sein Amt an Dipl.-Ing. Günter Michael Scheipner ab, der es bis heute innehat. Unser 1. Kapellmeister Manfred Breier übergab am 30. März 1997 zu unserem Osterkonzert den Taktstock an seinen Nachfolger Udo Werber. Im Oktober 1998 übernahm Heinrich Mantsch die Leitung der Kapelle, die er bis heute innehat. Bis 2009 veranstaltete die Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach den Oster- und Katharinenenball. Zu diesen Veranstaltungen wurde von der Blaskapelle ein Eröffnungskonzert gespielt. Von 1978 bis heute hat sie an 16 Musikerfesten der Vereinigten Siebenbürger Blaskapellen von NRW und Wolfsburg teilgenommen. 1988, 2004, 2013 und 2017 übernahm sie die musikalische Gestaltung des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Die Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach hat seit ihrer Gründung über 900 Auftritte absolviert. Die oben angeführten Termine sind nur die wichtigsten.Zu erwähnen wären auch die zahlreichen, jährlich wiederkehrenden Auftritte bei den Schützen-, Orts- und Stadtfesten, am 1. Mai, beim BdV, bei unserer evangelischen und katholischen Kirchengemeinde im gesamten Kreis Gummersbach, Feierlichkeiten der Kreis- und Landesgruppe NRW, Sankt-Martins-Umzügen, Hochzeiten, Beerdigungen und anderen familiären Festen, wodurch Bekanntheitsgrad und Beliebtheit der Kapelle verdeutlicht wird. Für diese Leistungen, die zugleich unvergessliche Erlebnisse waren, gebührt den Musikern und den Dirigenten ein herzlicher Dank für ihren selbstlosen Einsatz für die Gemeinschaft und den Erhalt der „siebenbürgisch-sächsischen Blasmusikkultur“.Seit der Gründung bis zum 28. Oktober 2017 haben wir auch Musikkollegen auf ihrem letzten Weg begleitet. Wir nehmen Abschied von: Viktor Motz, Georg Schuster, Michael Schmidt, Georg Kreutzer, Johann Krestel, Andreas Lautner, Michael Gierlich, Georg Michel Rehner, Michael Roth, Hans Löw, Michael Gunesch. Die Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach wird ihnen allen ein ehrendes Andenken in unserer Mitte bewahren.

Günter Scheipner