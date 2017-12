15-jähriges Jubiläum der Kindertanzgruppe Augsburg

Die Kindertanzgruppe Augsburg beging am 31. Oktober in den Grünholder Stuben in Gablingen bei Augsburg 15 Jahre seit ihrer Gründung mit einer gelungenen Festveranstaltung und anschließendem Ball. Eingeladen waren Ehrengäste aus Politik, Verband, SJD, Kreisgruppe sowie die Gasttanzgruppe aus Nürnberg.

Jubiläum in Augsburg (von links oben im Uhrzeigersinn): Hermann Köhler, Bildungsreferent der Stadt, bei seinem Grußwort; alle aktiven Teilnehmer des kulturellen Programms (nicht auf dem Bild: Handarbeitskreis und Siebenbürger Chor Augsburg); Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schwarz überbringt Ehrungen der Kreisgruppe; die Großen der Kindertanzgruppe Augsburg mit dem Gründungstanz „Orient Express“. Fotos: Gottfried Schwarz, Collage: Detlef Schuller

Nach der musikalischen Einstimmung des Jugendorchesters Augsburg unter der Leitung von Siegfried Krempels gratulierte Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schwarz den Jubilaren und wies darauf hin, dass die Kindertanzgruppe ein wichtiger Baustein der Kreisgruppe sei. Um unser „Haus“ Kreisgruppe dauerhaft aufrecht zu erhalten, müsse das „Fundament“, gebildet von unseren Mitgliedern, permanent gefestigt und erneuert werden. Nur auf diese Weise könnten auch zukünftige Generationen eine feste Bleibe darin finden.Begrüßt wurden herzlich alle Ehrengäste, Gäste und Jubilare von der beliebten Moderatorin Ute Bako, die sehr charmant durch das Programm führte. Der Bildungsreferent der Stadt Augsburg, Hermann Köhler, überbrachte Grüße der Stadt, gratulierte der Gruppe zu den gelungenen Auftritten beim BdV und der Teilnahme am alljährlichen Plärrer-Umzug und lobte den guten Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn; Beweis dafür sei die hohe Anzahl an anwesenden Kindern. Freudig zeigten uns im Anschluss die Jüngsten zwei Tänze, gefolgt von den Größeren, die uns mit dem Gründungstanz „Orient Express“ überraschten.Mit dem „Sprötzer Achterrühm“ präsentierte sich die Kindertanzgruppe aus Nürnberg und zusammen mit den Jüngsten der Jubilare hatten sie viel Freude am „Fröhlichen Kreis“. Für die „Flugpolka“ und die „Sudetendeutsche Tanzfolge“ ernteten die Jubilare einen riesigen Applaus. Mark Penkert, stellvertretender Bundesjugendleiter, in Begleitung von Christine Penkert und Jennifer Brusch, überbrachte Grüße von der SJD und dankte der Gruppe für Kontinuität, zuverlässige Teilnahme an den alljährlichen Veranstaltungen und gelebte Tradition. Glanzpunkte waren auch die Darbietungen der Gratulanten: die Tanzgruppe Augsburg mit dem „Zillertaler Hochzeitsmarsch“, der Handarbeitskreis Augsburg stellten ihr tänzerisches Können dar und ernteten dafür viel Anerkennung. Der Siebenbürger Chor Augsburg überbrachte zum Jubiläum ein musikalisches Ständchen, das zu Herzen ging. Für das Publikum waren alle Auftritte ein Augenschmaus, den nur noch Justin Untch, Mitglied der Kindertanzgruppe, toppte, als er den beliebten Song „Despacito“ am Klavier spielte. Zu einem Jubiläum gehören auch Ehrungen und Helmut Schwarz überreichte neun Teilnehmern für langjährige Mitgliedschaft eine Urkunde der Kreisgruppe. Julia, Leonie, Evelyn, Larissa, Samara erhielten für ihre freiwillige Unterstützung in der Kleinen Tanzgruppe, für ihr großes Verständnis für das Ehrenamt eine besondere Urkunde der Kreisgruppe. Die Urkunde der Bundesvorsitzenden Herta Daniel an die Kindertanzgruppe war eine besondere Ehrung und alle freuten sich sehr. Sie dankt der Gruppe und Gründerin Rosemarie Schwarz für das Engagement zur Festigung und Entwicklung der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Augsburg und Umgebung. Ute Bako richtete Grüße des Landesvorsitzenden Werner Kloss aus und in einer Dialogrunde blickte man auf erfolgreiche 15 Jahre Jahre zurück und erhielt einen Einblick in die Entwicklung der Gruppe.Rosemarie Schwarz, Gründerin und ­Leiterin der KTG, vermittelte interessante Eindrücke ihrer Arbeit. Hannelore Scheiber als ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern berichtete, wie wichtig die Kinder- und Jugendarbeit auf Landes-/Bundesebene sei und dass sie sich dafür immer stark gemacht habe; unter anderem ist der Programmpunkt „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ beim Heimattag in Dinkelsbühl, an dem die Kindertanzgruppe jedes Jahr teilnimmt, eine ihrer Ideen. Ehemalige und jetzige Mitglieder der Gruppe kamen in der Dialogrunde zu Wort und berichteten aus ihrer Erfahrung, wie erlebnisreich und vielfältig die Aktivitäten in der KTG waren und sind.Abgerundet wurde der Rückblick von zwei Elternteilen, die erzählten, dass die Eltern genau so viel Spaß an der Gruppe haben wie die Kinder, dass sie gern die Vorbereitungen vieler Auftritte und Veranstaltungen übernehmen und hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Die Kindertanzgruppe ist seit ihrer Gründung 2002 mit ihren 33 aktiven Mitgliedern eine der aktivsten Kindertanzgruppen bundesweit, wobei der Gemeinschafts- sinn, das Weiterführen der siebenbürgischen Traditionen, Fleiß und Kontinuität die Merkmale der Gruppe sind. Mit dem gemeinsamen Aufmarsch aller Tanzgruppen endete ein gelungenes, vielfältiges Programm. Der anschließende Ball mit der „Franz-Schneider-Band“ rundete die Jubiläumsfeier ab. Bei bester Stimmung wurde bis zu später Stunde getanzt und gefeiert, vor allem die Jubilare hatten ihren Spaß.Gedankt wird dem Vorstand der Kreisgruppe und allen Gruppenleitern wie Elisabeth Schwarz, Adelheid Kellinger, Maria Schenker, Helga Schwägele, Karline Folkendt, Siegfried Krempels, Gerhard Weber, Regina Pelger, Helmut Schwarz für die wundervollen Einlagen und die großartigen Geschenke. Gedankt wird all denen, die zum Gelingen der Jubiläumsfeier beigetragen haben, vor allem gebührt der größte Dank den Eltern, die auch die größte Verantwortung hatten. Der Kindertanzgruppe wünscht man weiterhin viel Spaß beim Tanzen, viele gelungene Jahre mit viel Erfolg!

Rosemarie Schwarz