Kreisgruppe Sachsenheim: Erste Teilnahme am Volkstanzwettbewerb

Am 28. Oktober nahm unsere Jugendtanzgruppe das erste Mal am Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) teil. Die Freude war groß, wir hatten einen Bus gemietet, da auch die Fans mitreisen wollten um die Gruppe zu unterstützen. Einige unserer Jugendlichen durften an der Wahl des neuen Bundesjugendleiters teilnehmen.

In der ersten Runde durften wir als zweite Gruppe unseren Kürtanz „Sudentendeutsche Tanzfolge“ aufführen. Der Applaus war groß und die Aufregung hatte sich gelegt. Am Ende des Tages waren alle glücklich und zufrieden und sich einig: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Zum ersten Mal beim Volkstanzwettbewerb der SJD: die Jugendtanzgruppe aus Sachsenheim. Foto: Hildegard Frank In der ersten Runde durften wir als zweite Gruppe unseren Kürtanz „Sudentendeutsche Tanzfolge“ aufführen. Der Applaus war groß und die Aufregung hatte sich gelegt. Am Ende des Tages waren alle glücklich und zufrieden und sich einig: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei.Neun der Jugendlichen hatten im Oktober zum 10-jährigen Jubiläum der Kinder- und Jugendtanzgruppe Sachsenheim eine Urkunde überreicht bekommen: Anna Krempels, Aphrodite Boskos, Jessica Lutsch, Larissa Schmid, Melanie Schuster, Natalie Lutsch, Maximilian Frank, Oliver Krestel und Tobias Krempels. An dieser Stelle beglückwünschen wir alle neun Jubilare für die zehn Jahre, die nicht immer einfach waren, und sagen ein großes Dankeschön an die Tanzgruppenleiter Ingrid Schuster und das Ehepaar Hildegard und Helmuth Frank. Macht weiter so. Melitta Krestel

Schlagwörter: Sachsenheim, Volkstanzwettbewerb, SJD

