Kreisgruppe Leonberg feierte 30-jähriges Bestehen

Am zweiten Adventssonntag, dem 10. Dezember, feierte unsere Kreisgruppe ihre Adventsfeier zusammen mit ihrem 30-jährigen Bestehen. Die Kreisgruppe Leonberg wurde 1987 gegründet. Diesen Grund zu feiern wollten wir uns nicht nehmen lassen und verknüpften daher unsere Adventsfeier mit einem kleinen Jubiläumsfest.

Der Böblinger Chor gestaltete die Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Leonberg mit. Foto: Lieselotte Paulini

Die Tanzgruppe Sachsenheim überraschte mit einer gelungenen Tanzeinlage. Foto: Lieselotte Paulini

Nach der Andacht, gestaltet von unserem Pfarrer Wilhelm Lienert, bereicherte der Siebenbürger Chor der Kreisgruppe Böblingen unser Programm mit etlichen Advents- und Weihnachtsliedern sowie einem Überraschungsständchen zum 30. Geburtstag der Kreisgruppe Leonberg. Ein besonderes Schmankerl und freudige Überraschung waren die Tanzeinlagen der Jugendtanzgruppe Sachsenheim, welche im Saal hin und wieder eine Freudenträne in die Augen der Zuschauer zauberten. Eine angenehme Überraschung war auch die Teilnahme des stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Helge Krempels, der ein paar Grußworte an die Besucher richtete. So gestaltete sich unser Jubiläumsfest dann doch noch sehr feierlich. Bei Kaffee und Kuchen, einem guten Abendessen sowie einem angenehmen Miteinander und guten Gesprächen ließen wir diesen wunderbaren Tag ausklingen.Zuletzt möchte ich mich bei dem Böblinger Chor, der Jugendtanzgruppe Sachsenheim, Helge Krempels, Pfarrer Wilhelm Lienert und natürlich bei allen Helfern, die zum Gelingen dieses schönen Festes beigetragen haben, ganz herzlich bedanken.Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr.

Lieselotte Paulini