Märchenhafter, farbenfroher Ball in Waldkraiburg

Im voll besetzten Saal im Haus der Kultur in Waldkraiburg begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli unter vielen Ehrengästen den zweiten Bürgermeister Richard Fischer mit Gattin, die Stadträte Charlotte Konrad und Alex Will, den Vorsitzenden der Egalanda Gmoi, Karl Heinz Spiegl, sowie viele Freunde aus den benachbarten Kreisgruppen, allen voran eine große Delegation aus Traunreut mit ihrem Vorsitzenden Richard Schneider.

Schneewittchen mit Prinz und die sieben Zwerge erzielten den ersten Platz bei der Maskenprämierung in Waldkraiburg. Foto: Herbert Liess

Nach der Darbietung der Kindergruppe unter der Leitung von Christine Depner, Anita Weingärtner, Rosemarie Friedsmann, Kathi Stein und Hannelore Schenk, die mit ihrer Lichtershow viel Applaus vom Publikum einheimste, folgte im Showprogramm der Auftritt der Prinzengarde mit Hofstaat und des Prinzenpaares der Waldburgia, Stephanie II. und Tim I. Diese wiederum verliehen Faschingsorden für ehrenamtliche Mitarbeit in der Kreisgruppe Waldkraiburg an Elfriede David, Christian Dragosin, Hans Gunesch, Bernd Stein, Nori Zacker, Hans Stein, Mathias Gildi und Kurt Zikeli.Bei der Maskenprämierung kamen Schneewittchen mit ihrem Prinzen und die sieben Zwerge auf den ersten Rang und bekamen als ersten Preis eine Torte, gestiftet vom Elsaß Bäcker. Prämiert wurden zudem eine Gruppe von Einhörnern, Zigeunern, zwei Dutzend Buntstifte, das Rotkäppchen mit dem bösen Wolf und ein Ärzteteam. Außerdem noch gesichtet: zwei süße Hutpilze, Indianer, Wikinger, Ritter mit Burgfräulein, Engelchen und Teufelchen und viele andere mehr. Es ist immer wieder erstaunlich, mit wie viel Fantasie die Ballgäste ihre Kostüme herrichten und vor allem, wie viele Ballbesucher sich kostümieren. Andere Faschingsballorganisatoren wären froh, wenn sie so viele Maskenträger hätten. Zu den Klängen der „Highlife“-Band wurde bei bester Stimmung bis tief in die Nacht in einem wunderbaren Ambiente getanzt und gefeiert.

Herbert Liess