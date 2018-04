Kreisgruppe Augsburg: Erlebnisfahrt nach Rust

Den Ferientag Dienstag, den 3. April, nutzten die Kinder der Kindertanzgruppen aus Augsburg, um gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Freunden den Freizeitpark in Rust zu besuchen.

Bei strahlendem Sonnenschein war man in kleinen Gruppen unterwegs, und so konnte man leichter das riesige Angebot an Attraktionen und Shows genießen und mitmachen. Die Achterbahnen waren der Magnet schlechthin der Großen, wobei die Jüngsten sich vor allem für die vielseitigen Märchenwelten begeisterten. Zum Schluss des Tages bezauberten uns alle die „Ritterspiele“ aus dem „dunklen Prinz“. Zufrieden und glücklich von dem Erlebten und in bester Partystimmung, beendete man den Tag mit dem Versprechen nächstes Jahr wiederzukommen. Gedankt sei hiermit den Eltern für die Organisation und den Gemeinschaftssinn.

Rosemarie Schwarz