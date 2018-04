26. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgischer Ostergottesdienst in Schwäbisch Gmünd

Es muss doch etwas dran sein, wenn man sagt: „Der Herrgott hält mit den Sachsen“. Ein Kaiserwetter bescherte er uns, als die Sachsen am Ostermontag in die Augustinus-Kirche in Schwäbisch Gmünd strömten.

Mit erlesener Orgelmusik versetzte Heidrun Havran die Kirchenbesucher gleich in Feststimmung. Der Siebenbürger Chor unter der Stabführung von Wilhelm Ehrlich erklang im Jubel der Osterfreude. Dann blickten alle gespannt auf Pfarrer Hans Dietrich Schullerus, der zum ersten Mal Gast der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd war. Passend zum Ostermontag gestaltete er seine Predigt nach der Geschichte der Emmaus-Jünger. Mit dem Christusmonogramm IHS als Ausgangspunkt zog er einen wunderbaren Vergleich. Die kraftvoll überzeugenden Worte versicherten uns, dass der unerkannte Begleiter der beiden Jünger auch heute noch unser zwar unsichtbarer, aber zuverlässiger Weggefährte ist. Mit richtig ansteckender Begeisterung vermittelte er den Zuhörern die frohe Botschaft: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Diese Worte wurden mit dem heiligen Abendmahl feierlich besiegelt. Begleitet von brausenden Orgelklängen und mit froh erfüllten Herzen traten die Kirchenbesucher hinaus in den strahlenden Frühlingstag. Trachtenträger mit Pfarrer Hans Dietrich Schullerus beim Ostermontagsgottesdienst in Schwäbisch Gmünd. Foto: Elke Haner Mit erlesener Orgelmusik versetzte Heidrun Havran die Kirchenbesucher gleich in Feststimmung. Der Siebenbürger Chor unter der Stabführung von Wilhelm Ehrlich erklang im Jubel der Osterfreude. Dann blickten alle gespannt auf Pfarrer Hans Dietrich Schullerus, der zum ersten Mal Gast der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd war. Passend zum Ostermontag gestaltete er seine Predigt nach der Geschichte der Emmaus-Jünger. Mit dem Christusmonogramm IHS als Ausgangspunkt zog er einen wunderbaren Vergleich. Die kraftvoll überzeugenden Worte versicherten uns, dass der unerkannte Begleiter der beiden Jünger auch heute noch unser zwar unsichtbarer, aber zuverlässiger Weggefährte ist. Mit richtig ansteckender Begeisterung vermittelte er den Zuhörern die frohe Botschaft: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Diese Worte wurden mit dem heiligen Abendmahl feierlich besiegelt. Begleitet von brausenden Orgelklängen und mit froh erfüllten Herzen traten die Kirchenbesucher hinaus in den strahlenden Frühlingstag.Ein großes Dankeschön geht an Pfarrer Schullerus für den echt siebenbürgischen Gottesdienst, an die Organistin Heidrun Havran, an Wilhelm Ehrlich und den ganzen Chor für die musikalische Gestaltung dieser Feier sowie an den ehrenamtlichen Mesner Michael Penteker für die gute Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf des Gottesdienstes. Jutta Caplat

