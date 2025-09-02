



2. September 2025

Toller Nachmittag in Zied

Wieder einmal konnten wir kurzfristig einen Gottesdienst einplanen und abhalten. Ursprünglich wussten wir nicht, ob im Inneren der Kirche die geplanten Arbeiten im Gang sind, wodurch eine rechtzeitige Planung schwierig war. Die Firma, die in den letzten zwei Jahren den Chorraum auf Vordermann gebracht hatte, sollte bis zum Sommer die besprochenen Schritte in den Seitenschiffen sowie im Mittelschiff beenden. Aus unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Gründen ist dies leider nicht geschehen.

Helferinnen in Zied, von links: Hanne Tutschek, Lisbeth Rottmann, Karin Zinz, Uli Schuster, Anne Ehrlich, Regine Arz und Gerlinde Salmen. Foto: Friedrich Rottmann Vor diesem Hintergrund stand einem Gottesdienst zeitlich nichts im Wege. Nachdem ich die Zusage von Heinrich Rosinger für Montag, den 11. August, erhielt, einigten wir uns auf 17.00 Uhr an diesem Tag. Wie jedes Mal muss im Vorfeld – seit über einem Jahr gab es keine größere Veranstaltung – die Kirche auf Vordermann gebracht werden. Fast alle Sommerzieder trafen sich um 14.00 Uhr am selben Tag vor dem Gotteshaus, um Staub zu wischen und den Altar zu schmücken. Mein besonderer Dank gilt den Frauen, die sich des Themas angenommen und die Vorbereitungen erfüllt haben. Alle sind nicht in Zied geboren, fühlen sich aber als Neu-Zieder willkommen und bringen sich entsprechend ein. Gruppenbild nach dem Gottesdienst in Zied. Foto: Karin Zinz Einen ergreifenden Gottesdienst gestaltete Herr Rosinger, begleitet von Wilhelm Ehrlich an der Orgel. Vielen Dank an alle Beteiligten. Zum Schluss nahm ich die Gelegenheit wahr, wichtige Punkte des Fördervereins Kirchenburg Zied e V. anzusprechen und das Ganze als eine Mitgliederversammlung abzuhalten. Draußen nahmen wir ein Gemeinschaftsfoto auf.



Danach ging es zum verdienten Essen und Beisammensein auf Hof Nr. 2. Anschließend ließen wir den Tag gemütlich auf Hof Nr. 10 ausklingen. Ein erfüllter Tag endete erst nach Mitternacht zu später Stunde. Schön war's.

Schlagwörter: Zied, Gottesdienst

