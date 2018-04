28. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Lebendige Osterbräuche in Drabenderhöhe

Grau in grau zeigte sich der Ostersonntag, es regnete. Wer aber die Kapelle des Alten- und Pflegeheims Siebenbürgen-Drabenderhöhe betrat, wurde von einem warmen Licht empfangen, das die bleiverglasten Fenster leuchten ließ. Die Sonne schien aufzugehen für die Besucher in der Kapelle, die gekommen waren, um den Ostergedanken zu hören und das eigene Leben anzunehmen. „Wir wollen fröhlich sein in dieser österlichen Zeit“, so Pfarrer und Heimleiter Friedrich Barth, der aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther las und in der Ostergeschichte daran erinnerte, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden.

Das „Halleluja“ sang die Gemeinde fröhlich und voller Dankbarkeit. Die kleine Maja, die mit ihrer Mama in der Kapelle saß, lief nach dem Gottesdienst schnell nach draußen und rief: „Jetzt war der Osterhase da“. Richtig: Nur war es „Osterhäsin“ Monika Becker, die in der Zwischenzeit rund 200 bunte Eier und Hasen aus Lebkuchen unter dem Turm der Erinnerung für die Kinder versteckt hatte. Leider war der Rasen durch den vielen Regen viel zu nass, so dass die große Ostereiersuche buchstäblich ins Wasser fiel. Aber die kleinen Mädchen und Jungen hatten trotzdem ihren Spaß: Ihre Körbchen wurden mit bunten Eiern und Häschen gefüllt. Weil wegen des schlechten Wetters nicht so viele Kinder wie im vergangenen Jahr da waren, konnten die Pänz sogar mehr mit nach Hause nehmen. Enni Janesch begrüßte in ihrer Eigenschaft als Kreisvorsitzende die Kinder und erklärte ihnen die Bedeutung der Eier in Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus: „Wie ihr alle wisst, können aus den Eiern kleine Küken schlüpfen und das bedeutet neues Leben.“ Ostereiersuche unter dem Turm der Erinnerung in Drabenderhöhe. Foto: Markus Görtz



