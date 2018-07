Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd beim Stadtfest

Am Gmünder Stadtfest, das am 9. Juni stattfand, nahmen Mitglieder des Gmünder Spielkreises, der Hauerländer Tanzgruppe und der Erwachsenentanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Schwäbisch Gmünd teil. Die Darbietungen der Tanzgruppen, die seit Jahren eine innige Freundschaft pflegen, wunderschöne Trachten tragen, bereichern jedes Mal das Stadtfest und werden mit viel Applaus belohnt. Es ist und tut gut, dass es Freunde gibt.

Auftritt der siebenbürgischen Tanzgruppe Schwäbisch Gmünd beim Stadtfest.

Wir trafen uns bei der Bühne vor dem Gmünder Rathaus und begrüßten uns ganz herzlich mit einem Händedruck. Volkstanz und Musik wurden an diesem Tag in den Vordergrund gestellt. Beim Auftritt bestaunten uns sehr viele Leute, auch ehemalige Tanzgruppenmitglieder und Landsleute, die sehr viel applaudierten, so dass es am Ende einen gemeinsamen Tanz als Zugabe gab.Viele Leute fragten uns, woher diese deutschen Trachten seien. Wir erklärten es ihnen und waren sehr froh, dass wir so großes Interesse erwecken konnten. Es war ein wunderschöner Tag mit befreundeten Volkstanzfreunden. Nochmals herzlichen Dank an alle Tänzer des Gmünder Spielkreises, der Hauerländer Tanzgruppe Schwäbisch Gmünd, der siebenbürgisch-sächsischen Erwachsenentanzgruppe Schwäbisch Gmünd und an Helmuth Zekel, der unseren Tanzleiter Albert Terschanski würdig vertreten hat. Danke für die gute Zusammenarbeit und schöne, langjährige Freundschaft.

Dietmar Melzer