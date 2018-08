Termine der Kreisgruppe Herten

Die Kreisgruppe Herten lädt Sommerfest am 2. September und Kathis Frühstück am 24. November ein.

Sommerfest am 2. September

Kathis Frühstück

Am 2. September findet im und am Siebenbürger Haus das jährliche Sommerfest statt, das unsere siebenbürgischen Gruppen – Kreisgruppe, Blaskapelle, Tanzgruppe, Frauengruppe und Siebenbürger Haus – sowie Siedlerbund Siebenbürgen gemeinsam im und um das Siebenbürger Haus der Jugend veranstalten. Ab 11.00 Uhr empfängt die Siebenbürger Blaskapelle die Besucher zu einem Frühschoppen, die Siebenbürger Volkstanzgruppen aus Herten und Wuppertal werden flotte Volkstänze zeigen. Während des Frühschoppens bieten wir wieder unsere leckeren Baumstriezel an. Ab 14.00 Uhr gibt es ein attraktives Spieleangebot für die jüngeren Besucher, und auch ein Stand für Luftballontiere wird angeboten. Eine Hüpfburg verspricht Spaß und Aktion für die jüngeren Gäste. Darüber hinaus können in der Kutsche Fahrten durch unsere Siebenbürger Siedlung unternommen werden. Natürlich bieten wir die gewohnt schmackhafte Erbsensuppe, ein umfangreiches und leckeres Angebot vom Grill wie auch vom Kuchenbüfett. Auch in diesem Jahr freuen wir uns über Kuchenspenden oder weitere Helfer – in dem Fall melden Sie sich gerne bei Erika Thomae, Telefon: (02366) 41551, oder Karin Roth, Telefon: (02366) 53006. An diesem Nachmittag kann unsere Siebenbürger Heimatstube besichtigt werden: Die Betreuerinnen Margret Grotzki und Susanna Hartig zeigen sie gerne.Auch heuer findet unser beliebtes „Frühstück für Kathis und andere Frauen“ statt. Traditionell werden bei dieser Veranstaltung unsere Katharinas gefeiert und geehrt. Stargast in diesem Jahr ist Astrid Gloria, die uns in ihrem neuen Programm „Verhextes Kochen...“ in ihre Welt des Kabaretts mitnimmt. Die Entwicklerin der „Ladies Night“ ist auch bekannt aus zahlreichen weiteren Shows wie dem „Quatsch Comedy Club“. Als Zauberköchin wird sie mit ihrer „magischen Kochshow“ bei uns zu Besuch sein. Seien Sie Gast und besuchen Sie unser Frühstück mit den drei K’s – Kathi, Kultur und Kaffee – am 24. November im Siebenbürger Haus der Jugend. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr, Einlass ist bereits eine halbe Stunde vorher. Reservierungen sind möglich ab dem Sommerfest am Siebenbürger Haus (siehe oben). Die Karten gibt es ab dann für 17 Euro bei Hildegard Ginsel, Telefon: (02366) 56247, und Karin Roth, Telefon: (02366) 53006. Im Preis enthalten sind ein ausgiebiges Frühstück, nette Unterhaltungen und ein ausgefallenes Programm. Herzlich willkommen.

KR