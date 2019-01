Spendensammlung für Heltau in Schorndorf

Vor einem Jahr lernten einige Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe Schorndorf die Schülertagesstätte Arche Noah in Heltau kennen. Hier werden 35 Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen aufgefangen. Sie erhalten warme Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe, die Möglichkeit zur Körperpflege sowie Freizeitangebote und die Kinder erfahren neben der Betreuung auch Zuspruch und Zuflucht.

Die Spendensammlung der Kreisgruppe Schorndorf erfreute die Kinder der Kinder­tagesstätte Arche Noah in Heltau.

Bei unserem damaligen Besuch überbrachten wir der Einrichtung eine Geldspende als kleine Hilfestellung für den Alltagsbetrieb. Damals erkannten wir den weiteren Bedarf an Hilfe und an Sachspenden. Heidi Bardon, Mitglied unseres Vorstandes, hatte die Idee zum Spendenaufruf, um den Kindern mit Päckchen eine Freude in der Weihnachtszeit zu bereiten und der Einrichtung mit weiteren Mitteln zu helfen. Dem Aufruf nach Schulsachen, Spielsachen, Kleidung und Kartons folgten viele Mitglieder und Unterstützer. Mit den Geldspenden konnten Unterwäsche, Socken und Süßigkeiten gekauft werden. Bis zum 8. Dezember 2018 entstand ein richtiges Sammelfieber, auch viele Kleidungspakete kammen zusammen, so dass letztendlich ein Anhänger als Transportmittel nötig und auch gefüllt wurde. Heidi Bardon und Helga Graef waren bei Ankunft des Anhängers am 10. Dezember in Heltau dabei, luden aus und überbrachten ihre Gaben.Frau Florescu, die Leiterin der Arche Noah, wird nach Durchsicht der Sachspenden die Verteilung an die bedürftigen Familien vornehmen. Große Freude hatten die Kinder mit den eigenen Päckchen. Über die Schokoladenadventskalender freuten sie sich besonders, denn diese sind in Rumänien nicht verbreitet und mussten erst erklärt werden.Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern für die tollen Sach- und Geldspenden. Ein großes Dankeschön für die großzügigen Spenden geht an das Kaufland Uhingen, Rewe Windl OHG Urbach und an Frau Bosch von OralB, durch deren Hilfe alle 35 Kinder mit Süßigkeiten, Adventskalendern, Weihnachtsgebäck, Zahnbürsten und Zahnpasta zum Strahlen gebracht werden konnten.Wir bedanken uns auch bei Andreea Zimta, die für die Kirchengemeinde in Heltau arbeitet, für die Vermittlung, Begleitung, Hilfe und die Übersetzungsunterstützung sowie bei Daniela Florescu für ihren Einsatz für die Tagesstätte und den herzlichen Empfang. Ein großes Lob geht an Heidi Bardon, die diese Aktion ins Leben gerufen und mit Leidenschaft organisiert und geplant hat.

S. Mai