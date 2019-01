Ereignisreiches Jahr für die Blaskapelle Landshut

Die Siebenbürger Blaskapelle Landshut blickt auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die Kapelle war sehr aktiv und erfreute mit ihrer Musik die Gäste bei zahlreichen Auftritten. Neben Geburtstagsständchen, den traditionellen Auszügen zu den Landshuter Volksfesten, der musikalischen Umrahmung der Mitgliederversammlung und des Jubiläums der Volkstanzgruppe sowie der Mitgestaltung der Adventsfeier in der Auferstehungskirche (siehe unten) seien noch weitere Veranstaltungen erwähnt.

Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen Landshut. Foto: Otto Wellmann

Zum dritten Mal fand im April der Ziekerball statt. Die deftige Brotzeit aus dem Korb (Zieker) bringt jeder selbst mit. Ein stimmungsvolles Bild entstand, weil die vielen Besucher diesmal ihre siebenbürgischen, Banater und bayerischen Trachten trugen.Wenige Wochen später nahm die Kapelle am Heimattag in Dinkelsbühl teil. Der Pfingstsonntag begann mit der Mitgestaltung des Trachtenumzuges. Anschließend wurde der Kapelle die Ehre zuteil, die Kundgebung vor der Schranne mit Chorälen und Hymnen musikalisch zu umrahmen. Ein besonderes Erlebnis für die Musikanten war das Mitwirken beim gemeinsamen Platzkonzert der siebenbürgischen Blaskapellen aus Ingolstadt, Augsburg, München und Landshut, die einige in der alten Heimat gut bekannte Stücke aufführten.Beim bayerischen Schützentag trafen sich im Juni die Schützen für ein Wochenende in Landshut. Zur Eröffnung am Freitag spielte die Blasmusik vor dem Landshuter Rathaus. Der Festakt am Samstag wurde ebenfalls von Musik begleitet. Der Trachtenumzug aller Vertreter der deutschen Schützenvereine und Gastvereine aus Südtirol bildete den Höhepunkt und Abschluss einer der größten Veranstaltungen des Jahres in Landshut. Am ersten Wochenende im Juli spielte die Blaskapelle beim Kronenfest der Kreisgruppe Landshut. Im August stand ein Frühschoppen auf der Landshuter Bartlmädult auf dem Programm. Das lang ersehnte Freizeitwochenende kam Ende Oktober. Die Musikanten fuhren mit ihren Familien ein paar Tage nach Leutasch. Am Freitagabend, nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, traf man sich zu Brotzeit und gemütlichem Beisammensein. Am Samstag brachen Jung und Alt zu einer Wanderung durch die Leutasch-Klamm auf. Nach der Rückkehr wurden die Instrumente ausgepackt und es wurde musiziert. Am Abend wurde in lustiger Runde mit viel Gesang gegrillt, während die Musikantenfrauen Salate und Beilagen vorbereiteten. Die Party danach dauerte bis spät in die Nacht. Auch wenn die weiteren Tage viel Regen brachten, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Bei der Abreise waren sich alle einig, dass man auch 2019 wieder Zeit für ein gemütliches Miteinander finden wird!In den letzten Wochen des Jahres bestritt die Kapelle weitere Auftritte und schloss das ereignisreiche Jahr 2018 bei der Adventsfeier der Kreisgruppe ab. Die Planungen und Termine für das neue Jahr zeigen, dass es 2019 wie gewohnt weitergehen wird. Alle Mitglieder freuen sich jetzt schon auf die neuen Herausforderungen.Die Blaskapelle wünscht allen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 und freut sich jedes Mal, wenn ihre Auftritte zahlreich besucht werden.

Otto Wellmann