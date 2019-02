Jubiläumsfeier der Volkstanzgruppe Landshut

Die Siebenbürger Volkstanzgruppe Landshut feierte ihr 20-jähriges Bestehen am 13. Oktober 2018 im festlich geschmückten Bürgersaal in Altdorf. Die Feier wurde durch die langjährige Tanzleiterin Waltraud Erli eröffnet.

Die Volkstanzgruppe Landshut mit der Blaskapelle Landshut und Gästen.

Sie begrüßte die Ehrengäste, unter ihnen den Vorsitzenden des BdV, Bezirksverband Niederbayern, Horst Falko Billek, die Vorsitzende des BdV Landshut, Rosemarie Schwenkert, die Vorsitzende der Landsmannschaft der Oberschlesier, Waltraud Hagl, und den Vorsitzenden der Landsmannschaft der Nieder- und Oberschlesier, Orts- und Kreisverband Landshut, Hans Joachim Kupke. Waltraud Erli schilderte kurz und anschaulich die wichtigsten Aktivitäten der Gruppe in den vergangenen 20 Jahren und wies immer wieder darauf hin, wie viel Freude ihr und allen Mitgliedern die Zusammenkunft, das gemeinsame Proben und die zahlreichen Auftritte machen. Den Anfang im Reigen der vielfältigen Tanzdarbietungen machte die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Landshut unter der Leitung von Traute Salmen. Die Kinder waren mit spielerischen Tänzen und ihrer unbeschwerten Art eine Augenweide und ein herrlicher Auftakt zu der gelungenen Feier. Die Kinder überreichten Waltraud Erli zusammen mit ihrer Tanzleiterin ein kleines Präsent zum Ehrentag.Es folgten Worte zum Jubiläum von Martin Molnar, Vorsitzender der Kreisgruppe Landshut. In seiner erfrischenden Rede bettete er die Gründung der Volkstanzgruppe in eine Reihe anderer weltbewegender Ereignisse aus dem Jahr 1998 ein, spannte gekonnt den Bogen über 20 Jahre, in denen die Volkstanzgruppe die Ereignisse der Kreisgruppe nicht nur aktiv mitgestaltet, sondern auch deren Geschicke geprägt und geformt hat. Er lobte den Einsatz der Mitglieder bei den vielen Veranstaltungen der Kreisgruppe genauso wie die repräsentative Rolle, die die Tanzgruppe bei vielen Feierlichkeiten außerhalb Landshuts eingenommen hat. Im Anschluss zeigte die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut ihr Können. Mit flotten Tänzen und jugendlichem Schwung rissen sie Gäste und Gastgeber mit. Die Leiterin Andrea Wagner überbrachte herzliche Glückwünsche im Namen der Jugendtanzgruppe.Mit leiseren Tönen begeisterte der Schlesier-Chor unter der Leitung von Anja Wanjieski. Mit bekannten Volksweisen trug er zur feierlichen Stimmung hervorragend bei.Eine weitere Tanzdarbietung folgte von der befreundeten Siebenbürgischen Tanzgruppe aus Ingolstadt unter der Leitung von Christa Bottar. Die vielfältigen Trachten und die flotten Tänze erfreuten Auge und Ohr. Nach dem Auftritt überbrachte die Tanzleiterin im Namen ihrer Gruppe die besten Wünsche und überreichte ein Präsent. Sie bedankte sich für die Gelegenheit, diesen besonderen Tag mitgestalten zu dürfen, und wünschte der Volkstanzgruppe Landshut weiterhin Freude am Tanzen und an der Gemeinschaft.Der Vorsitzende des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, der zusammen mit seiner Gattin seit vielen Jahren der Volkstanzgruppe angehört, betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass eine Gruppe, die sich mit Tanz- und Trachtenkultur beschäftige, in den heutigen schnelllebigen Zeiten so lange bestehe und einen so starken Zusammenhalt habe. Der Landesvorsitzende ehrte die Mitglieder der Volkstanzgruppe für ihren unermüdlichen Einsatz zum Erhalt und zur Fortführung der siebenbürgischen Kultur und überreichte allen je eine Urkunde. Ute Pildner, die mit ihrem Gatten ebenfalls langjähriges Mitglied der Tanzgruppe ist, erhielt für ihr Engagement in der Tanzgruppe und im Vorstand der Kreisgruppe Landshut das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Es folgte der Höhepunkt des Abends – der Auftritt der Jubilare. Die Volkstanzgruppe zeigte mit sechs Tanzpaaren einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Repertoire. Die flotten Tänze begeisterten nicht nur das Publikum, auch den Tänzern war die Freude und der Enthusiasmus anzusehen. Für elegante Walzer, komplizierte Tanzfiguren und fetzige Polkas wurden sie gefeiert. Schließlich kam das Publikum in den Genuss einer Zugabe. Die Volkstanzgruppe Landshut brachte zusammen mit der Jugendtanzgruppe Landshut und der Tanzgruppe Ingolstadt mit der „Reklich Med“ und der „Sternpolka“ die Tanzfläche zum Beben.Umrahmt wurde der Abend von der Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann, die nach dem offiziellen Teil zum Tanz aufspielte.Die Volkstanzgruppe Landshut und der Vorstand der Kreisgruppe bedanken sich an dieser Stelle bei allen Gästen und Ehrengästen sowie allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Bund der Vertriebenen (BdV), der das Jubiläum mit einem großzügigen finanziellen Zuschuss unterstützt hat.

Kerstin Arz