Feste der Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V.

Frühlingsball - Am 13. April feierte die Kreisgruppe Böblingen den Frühlingsbeginn mit dem sehr gut besuchten Ball im Bürgerhaus in Maichingen. „Schlager-Taxi“ sorgte mit gewohnt guter Musik für ausgelassene Frühlingsfeststimmung.

1.-Mai-Feier

Die Jugendlichen führten beim Frühlingsball etwas ganz Neues auf: den Bierkastentanz. Foto: Jürgen Kotsch

Busfahrt zum Heimattag

Die Kreisgruppe Böblingen genießt den Maifeiertag in großer Gemeinschaft. Foto: Inge-Renate Kaiser

Die Tanzgruppe und Jugendtanzgruppe Böblingen bereicherten den Abend mit tollen Tanzdarbietungen. Die Jugendlichen führten dieses Mal etwas ganz Neues auf: den Bierkastentanz.Die Feier am 1. Mai fand schon zum zweiten Mal auf dem Vorplatz des Vereinsheims Böblingen, unserem neuen Festplatz, statt. Der Besucherandrang war enorm. Die Blasmusik und das super Wetter sorgten für gute Unterhaltung und gute Laune. Zur Stärkung gab es Mici, weitere gegrillte Leckereien sowie Kuchen und kühle Getränke. Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern für die Mithilfe an diesem schönen Tag.Die Kreisgruppe Böblingen organisiert eine Busfahrt am Sonntag, dem 9. Juni, zum Heimattag in Dinkelsbühl, der unter dem Motto „70 Jahre - Für die Gemeinschaft“ steht. Anmeldung und weitere Auskünfte bei Inge-Renate Kaiser, Telefon: (0 70 34) 3 18 46, E-Mail: inge-renate.kaiser@web.de. Die Abfahrt erfolgt um 7.00 Uhr vom Böblinger Vereinsheim, Kremser Straße 5. Da wir mittlerweile so viele Anmeldungen erhalten haben, wurde ein zweiter Bus bestellt. Daher wird es die Möglichkeit geben, früh am Abend oder erst mit dem späteren Bus zurückzufahren. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 20 Euro; unsere Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von fünf Euro.Mitausrichter des diesjährigen Heimattages ist die Landesgruppe Baden-Württemberg. Aus diesem Grund möchte die Kreisgruppe Böblingen mit einer starken Trachtengruppe beim Umzug vertreten sein. Dazu brauchen wir eure Unterstützung! Elke-Maria Schoger kümmert sich um die Organisation. Bitte meldet euch, wenn ihr mitlaufen wollt. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen uns schon jetzt auf das Pfingstwochenende in Dinkelsbühl.

Susanne Zultner