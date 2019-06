13. Juni 2019 Druckansicht

Kreisgruppe Regensburg feiert am 29. Juni Kronenfest und 40-jähriges Bestehen

Liebe Landsleute, wir laden Sie alle recht herzlich ein für den 29. Juni zu unserem Kronenfest, das unsere Vorfahren in Siebenbürgen früher immer am Peter-und-Pauls-Tag feierten. Für uns ist es diesmal eine ganz besondere Feier, denn genau vor 40 Jahren wurde die Kreisgruppe Regensburg gegründet. Also feiern wir Geburtstag und Kronenfest zusammen.

Am 29. Juni 1979 wurde die Kreisgruppe Regensburg gegründet. Das möchten wir nun gemeinsam feiern und laden alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zu unserer Jubiläumsfeier ein. Sie beginnt am Samstag, dem 29. Juni, mit einem Festgottesdienst in der Kreuzkirche, Deggendorfer Straße 21 C, in Regensburg, zelebriert von Pfarrer Werner Konnerth aus Schwabach, einem Landsmann von uns.



Anschließend wird im Garten der Kreuzkirche gemeinsam gefeiert: 40 Jahre Kreisgruppe und Kronenfest. Neben einigen Ehrengästen aus Politik erwarten wir unsere Landsleute aus Österreich mit ihrem Bundesobmann Manfred Schuller, die Tanzgruppe und Jugendtanzgruppe aus Nürnberg, die Blaskapelle und Tanzgruppe Regensburg sowie Alleinunterhalter Hans Wolf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns, euch herzlich begrüßen zu dürfen.

