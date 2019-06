28. Juni 2019 Druckansicht

Einladung zum Kronenfest in Landshut

Am 6. Juli veranstaltet die Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen in Landshut das bereits zur Tradition gewordene Kronenfest. Wie in den vergangenen Jahren findet das Fest auf dem Gelände der alten Ziegelei in Altdorf, Rottenburger Straße 24-34, statt. Beginn ist um 12.00 Uhr.

Der festliche Teil wird durch Grußworte des Kreisgruppenvorsitzenden Martin Molnar, des Schirmherrn, erster Bürgermeister des Marktes Altdorf, Helmut Maier, und weiterer Ehrengäste eingeläutet. Natürlich dürfen die traditionelle Besteigung der Krone und der anschließende Tanz unter der Krone nicht fehlen. Die Blaskapelle unter der Leitung von Otto Wellmann wird die teilnehmenden Tanzgruppen musikalisch begleiten und während des Nachmittags mit beschwingten Polkas und Walzern für Unterhaltung sorgen. Für das leibliche Wohl wird mit Grillfleisch, Mici und Baumstriezel gesorgt. Für unsere kleinen Gäste werden Kinderschminken, eine Tombola u.v.m. geboten. Auf Ihr Kommen freut sich Der festliche Teil wird durch Grußworte des Kreisgruppenvorsitzenden Martin Molnar, des Schirmherrn, erster Bürgermeister des Marktes Altdorf, Helmut Maier, und weiterer Ehrengäste eingeläutet. Natürlich dürfen die traditionelle Besteigung der Krone und der anschließende Tanz unter der Krone nicht fehlen. Die Blaskapelle unter der Leitung von Otto Wellmann wird die teilnehmenden Tanzgruppen musikalisch begleiten und während des Nachmittags mit beschwingten Polkas und Walzern für Unterhaltung sorgen. Für das leibliche Wohl wird mit Grillfleisch, Mici und Baumstriezel gesorgt. Für unsere kleinen Gäste werden Kinderschminken, eine Tombola u.v.m. geboten. Auf Ihr Kommen freut sich der Vorstand

Schlagwörter: Kreisgruppe, Landshut, Einladung, Kronenfest, Brauchtum

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.