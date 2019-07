Kreisgruppe Sachsenheim: Ereignisreicher Heimattag in Dinkelsbühl

Die Kreisgruppe Sachsenheim war beim Heimattag stark vertreten. Foto: Christa Gross

Bereits am Freitagnachmittag waren die meisten Jugendlichen und einige Eltern nach Dinkelsbühl aufgebrochen, die restlichen Akteure und Teilnehmer folgten am späten Samstagvormittag. Wie vereinbart traf man sich eine Stunde vor Programmbeginn wohlsortiert an der Schranne. Die Kreisgruppe Sachsenheim war mit Kindern und Jugendlichen aus der Jugendtanzgruppe, mit dem Siebenbürgischen Jugendorchester Sachsenheim sowie mit Mitgliedern der Erwachsenentanzgruppe, der Theatergruppe und Eltern, die für Technik und Aufbau zuständig waren, beteiligt. Darbietung hat, wie berichtet, seitens des Publikums und in den Medien höchste Anerkennung und Lob erzielt.Als unmittelbar Beteiligter muss ich ein ganz großes Kompliment an alle Mitwirkende aussprechen, dafür, dass sie mit einer einzigen gemeinsamen Probe in Sachsenheim-Hohenhaslach und ohne großartig angelegter Choreographie, diesen doch anspruchsvollen Ablauf bestens gemeistert haben. Für ihre außerordentliche Flexibilität und Disziplin sei hier besonders gedankt.Es folgte der Sonntagmorgen, an dem sich die Kreisgruppe Sachsenheim, musikalisch angeführt vom Siebenbürgischen Jugendorchester Sachsenheim, mit dem Marsch „Jugend voraus“, am Trachtenumzug beteiligte. Die Teilnehmerzahl lässt sich leicht schätzen, sind laut den Angaben des ersten Vorsitzenden der Kreisgruppe, Johann Krestel, knapp 70 Abzeichen verteilt worden, abgesehen von den zahlreichen Kindern und Minderjährigen, die noch kein Abzeichen benötigt haben.Dieser Heimattag war insgesamt von jungen Gesichtern geprägt, nicht nur in den Reihen der Kreisgruppe Sachsenheim und auf der Bühne in der Schranne. Das ist Grund genug, mit Zuversicht dem nächsten Heimattag entgegenzublicken.Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!

Walter Theiss