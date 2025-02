Herzliche Einladung zum Urzelntag – 60 Jahre Urzelnzunft Sachsenheim

Am Samstag, den 1. März, feiern wir nicht nur unseren traditionellen Urzelntag, sondern auch ein ganz besonderes Jubiläum: 60 Jahre Urzelnzunft Sachsenheim! Seit sechs Jahrzehnten pflegen wir mit großer Freude und Leidenschaft dieses einzigartige Brauchtum – und das wollen wir gemeinsam mit euch feiern!

Ablaufplan für den Urzelntag

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. lädt zum 60-jährigen Jubiläum ein.

Sachsenheim tanzt – Fasnachtsball mit „Combo-Band“

Kinderfasching am 28. Februar

7.30 Uhr Treffen an der Sporthalle8.00 Uhr Begrüßung durch Zunftmeister Thomas Lutsch8.30-9.30 Uhr Abfahrt der Busse zum Schlosshof und Aufstellung zum Gruppenfoto9.40 Uhr Abfahrt in die Ortsteile11.30 Uhr Ankunft der Urzeln am Bahnhof Sachsenheim12.00 Uhr Großer Umzug mit der Stadtkapelle SachsenheimIm Schlosshof werden die Urzeln feierlich von Bürgermeister Holger Albrich empfangen. Anschließend ziehen wir zur Stadtkirche, wo wir gemeinsam mit dem Stadtpfarrer Hoffmann singen, bevor es weiter zur Sporthalle geht.13.00 Uhr Einzug mit dem traditionellen Urzelnmarsch13.15 Uhr Mittagessen14.00 Uhr feierliche Begrüßung, Brauchtumsvorführungen, Ehrungen und musikalische Unterhaltung durch die Stadtkapelle Sachsenheim15.30-17.00 Uhr Urzeln ziehen durch Sachsenheim in die Privat-Quartiereab 19.30 Uhr Großer Fasnachtsball „Sachsenheim tanzt“ in der SporthalleMusik: Die „Combo-Band“ sorgt für beste Stimmung und lädt zum Tanzen ein; Einlass: 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro – Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Kostümierung gern gesehen! Lasst uns gemeinsam 60 Jahre Urzelnzunft Sachsenheim feiern, die Tradition lebendig halten, unvergessliche Tage erleben! Wir freuen uns auf euch!Für unsere kleinen Faschingsfreunde haben wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm mit Spiel, Spaß und Tanz! Einlass: 14.30 Uhr in der Sporthalle Sachsenheim, Eintritt: fünf Euro; Karten erhältlich bei der Bäckerei Clement in der Brunnenstraße. Freut euch auf Spiel, Spaß und bunte Faschingsstimmung!

Kerstin Haible