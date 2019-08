26. Kronenfest in Augsburg

Auch dieses Jahr hatte die Kreisgruppe Augsburg in den wunderschönen Pfarrgarten der St.-Andreas-Kirche eingeladen, um am 21. Juli das 26. Kronenfest zu feiern. Es kamen trotz angesagter Gewitter viele Besucher, um das Fest um den zwölf Meter hohen Stamm mit der prachtvoll geschmückten Krone zu feiern.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg beim Tanz um die Krone. Foto: Leon Emmerich

Am Samstag trafen sich die Mädchen frühmorgens auf den Feldern, um Blumen für die Krone zu pflücken. Anschließend wurde diese mit Korn, Eichenlaub und den Feldblumen gebunden, der Baumstamm vorbereitet sowie der Garten für die Gäste hergerichtet. Am späten Nachmittag konnte der Kronenbaum aufgestellt werden.Das Fest begann am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst. Die Liturgie wurde von Gemeindepfarrer Markus Maiwald und die Predigt von Magister Michael Welther aus Salzburg gehalten. Es wurde daran erinnert, die Werte, die man bereits als Kind mit auf den Weg bekommen hat, beizubehalten. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elisabeth Schwarz. Nach dem Gottesdienst wurden die Tore des Pfarrgartens geöffnet, und die Besucher strömten hinein, angezogen vom Geruch vieler Leckereien und natürlich dem bunt strahlenden Kronenbaum.Das Festprogramm startete mit einem Aufmarsch aller Trachtenträger zu den Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e. V., die von Siegfried Krempels geleitet wird. Mit dabei waren die Tanzgruppe, die Schüler- und Jugendtanzgruppe und die Kindertanzgruppe Augsburg sowie die Gasttanzgruppe der Banater Schwaben aus Augsburg. Anschließend versammelten sich die Trachtenträger in einem großen Kreis um den Kronenbaum. Der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz begrüßte die Festgemeinde und die vielen Ehrengäste: Eva Weber, zweite Bürgermeisterin der Stadt Augsburg, Andreas Jäckel, Landtagsabgeordneter, Dr. Volker Ullrich, Bundestagsabgeordneter, Dirk Wurm vom Ordnungsreferat, Juri Heiser, Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Augsburg und Stadtrat, Hella Gerber, Vorsitzende des Kreisverbandes der Banater Schwaben Augsburg, sowie Dr. Andreas Roth, Bundesjugendleiter der SJD. Das Fest moderierte Ute Bako. Vor der Kronenbesteigung übernahmen die Leiter der Tanzgruppe Augsburg, Frank Orend und Udo Schneider, das Mikrofon und überraschten Helmut Schwarz, der wenige Wochen zuvor sein jahrzehntelang ausgeübtes Amt als Tanzgruppenleiter niedergelegt hatte, mit dankenden Worten und einem Geschenk. Dann war der Moment gekommen und Adrian Schneider durfte den Kronenstamm erklimmen. Mühelos kletterte er, unterstützt durch Applaus und Jubelrufe, hinauf, hielt die Festansprache und erfreute die kleinsten Besucher mit Unmengen an Süßigkeiten. Anschließend eröffnete er mit seiner Freundin Celine Bussner den Tanz um den Kronenbaum.Zunächst zeigte die Kindertanzgruppe den „Klapptanz“ aus Stolzenburg. Im Anschluss überzeugte die Gasttanzgruppe der Banater Schwaben aus Augsburg unter der Leitung von Ramona Sobotta mit dem „Donauschwabenwalzer“ und dem Tanz „Für lustige Leut“. Die Schüler- und Jugendtanzgruppe führte den „Sprötzer Achterrühm“ auf und die Tanzgruppe präsentierte den „Schaulustig“. Abgeschlossen wurde die Darbietung mit der gemeinsamen Aufführung des „Fieberbrunner Sautanz“. Mit einem großen Applaus zeigte das Publikum seine Begeisterung. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e. V. ließ den Nachmittag anschließend mit bekannten Liedern ausklingen.Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die ein solches Fest nicht möglich wäre, dem Grillteam um Walter Jakobi und natürlich bei allen Freunden und Gästen für ihr Kommen zu unserem 26. Kronenfest.

Lisa Spielhaupter und Frank Orend