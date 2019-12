Landesgruppe Baden-Württemberg: Weihnachtsgruß des Landesvorsitzenden

Das zu Ende gehende Jahr 2019 hat die Landesgruppe Baden-Württemberg vor große Herausforderungen gestellt. Bei der Jahreshauptversammlung am 9. März wurde der Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Herausragende Ereignisse für die Landesgruppe waren:

Landesvorsitzender Michael Konnerth

Die Mitgestaltung des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl zu Pfingsten. Mit der Brauchtumsveranstaltung „Pfingstbräuche in Siebenbürgen am Beispiel des Pfingstkönigsumzugs aus Leschkirch und des Königinnentanzes aus Deutsch-Weißkirch“ haben wir als Landesgruppe wieder etwas Neues aufgeführt. Mit der Ausstellung „Gut behauptet, behütet und betucht. Siebenbürgisch-sächsische Kopfbedeckungen“, mit zahlreichen Trachtenträgern der Kreisgruppen beim Festumzug und anderen Programmpunkten hat sich die Landesgruppe Baden-Württemberg bestens beim Heimattag präsentiert.Die Delegierten der Landesgruppe haben beim Verbandstag am 2.-3. November in Bad Kissingen mit dazu beigetragen, dass ein Wechsel in der Leitung unseres Verbandes erfolgt ist.Ein weiterer Höhepunkt war die 70-Jahr-Feier der Landesgruppe Baden-Württemberg am 30. November in der Harmonie in Heilbronn. Die beeindruckende Feier wurde von allen Blaskapellen, Chören und Tanzgruppen mitgestaltet. Die Brauchtumsveranstaltung und die Ausstellung vom Heimattag wurden erneut gezeigt. Alle Generationen machten begeistert mit, und die Kleinsten waren eine Augenweide.Ich danke Ihnen allen für den ehrenamtlichen Einsatz in den Kreisgruppen und den vielen Kulturgruppen, ich danke Ihnen für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge das kommende Jahr 2020 für uns alle ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr werden.

Euer Michael Konnerth