Landesverband Bayern: Weihnachtsgrüße

Der Kalender für 2019 ist dünn geworden, es dauert nicht mehr lang bis Weihnachten und Neujahr. Dies gibt uns den Anlass, innezuhalten und das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen, zu betrachten, was es uns gebracht hat, und zu überlegen, welche Perspektiven wir für das neue Jahr haben. Wir alle wünschen uns Gesundheit, Erfolg, Harmonie in der Familie, im Verein und das Erreichen unserer ganz persönlichen Ziele.

Landesvorsitzender Werner Kloos

Ich danke all denen, die auch in dem nun endenden Jahr 2019 daran mitgearbeitet haben, die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen lebens- und vor allem liebenswert zu erhalten. Mein besonderer Dank gilt vor allem den Mitgliedern, den Kreisgruppenvorsitzenden, den Kulturgruppen mit ihren Gruppenleitern und den Angestellten unserer Geschäftsstelle, die sich zum Wohle der Allgemeinheit eingebracht haben. Ein bekanntes Zitat von Erich Kästner lautet: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Ich bitte Sie in diesem Sinne auch für das neue Jahr um Ihre engagierte Mitarbeit und tatkräftige Unterstützung. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft unserer Landesgruppe weiterhin miteinander zu gestalten.Liebe Landsleute, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest, vor allem die Zeit, zurückzublicken auf die schönen Momente des zu Ende gehenden Jahres, Zeit für die Familie, aber auch Zeit um neue Kraft zu schöpfen.Für das Jahr 2020 wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, Frieden, Glück und Freude.

Ihr Landesvorsitzender Werner Kloos