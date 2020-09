21. September 2020

Alles glänzt im siebenbürgischen Vereinsraum in Ingolstadt

Was für ein Jahr! Die Corona-Pandemie hat unser ganzes Vereinsleben zum Stillstand gebracht. Aber wem erzähl ich das? Der Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Manfred Binder, brachte in der September-Sitzung den Vorschlag ein, unseren Vereinsraum für die hoffentlich bald wieder stattfindenden Begegnungen zu streichen.

Georg Gadelmeier (links) und sein Team verpassten dem Vereinsraum in Ingolstadt einen neuen Anstrich. Foto: Ingeborg Binder Gerda Knall, stellvertretende Vorsitzende und Kulturreferentin, führte ein paar Telefonate und tags darauf machte sich eine hochmotivierte Gruppe an die Arbeit. Unter der fachmännischen Leitung von Georg Gadelmeier, unterstützt von Michael Kaun, Martin Platz, Lorenz Gierelth, Hardy Schuster und Manfred Binder, erstrahlte der Raum binnen weniger Stunden in frischem Weiß. Auf das eingespielte Team ist immer Verlass, haben diese Männer doch bereits in den Vorjahren immer an solchen ehrenamtlichen Aktionen teilgenommen.



Am darauffolgenden Tag putzten Agnetha Hihn, Anna Theuerkauf, Erika Platz, Gerda Knall und Ingeborg Binder die Fenster und räumten die Schränke wieder ein. Gerda Knall verwöhnte alle mit Apfelkuchen und Pflaumenhanklich. Vielen Dank an alle. Nun warten wir auf eine Verbesserung der Corona-Situation und den Startschuss zu vielen neuen Vereinsaktivitäten. Wir sind bereit! Ingeborg Binder

Schlagwörter: Ingolstadt, Vereinsraum, Ehrenamt

