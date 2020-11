Kreisgruppe Sachsenheim: Zehnjähriges Jubiläum des Jugendorchesters

Am 3. Oktober fand die Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Siebenbürgischen Jugendorchesters Sachsenheim (SJS) im Hasenheim in Großsachsenheim statt. Nach einem ganz besonderen Jahr der Ungewissheit und einer langen Liste abgesagter Veranstaltungen hatte der Festausschuss des Jugendorchesters im Juni nach erfolgten Lockerungen in der Corona-Pandemie entschieden: Das Jubiläum soll stattfinden.

Sie erarbeiteten mit der Stadt ein Hygienekonzept und konnten so wieder regelmäßig proben. Allerdings nicht wie gewohnt in unserer Heimatstube, sondern auf dem Parkplatz des Hasenheims. Das Wetter spielte immer mit und die Organisation ging ins Detail. Ursprünglich war eine große Feier geplant mit vielen Gästen, Ehrengästen und anschließendem Tanz. Nun wurde es eine kleine familiäre Feier mit Eltern, Geschwistern und Partnern der Musiker. Mehr war unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich. Auch in diesem Rahmen musste unsere Jugend schweren Herzens zwei Wochen vorher die Party am Abend absagen, weil die Bestimmungen sie leider nicht zuließen. Aber der offizielle Teil, in den schon so viel Arbeit, Zeit, Proben und Vorbereitung geflossen waren, sollte stattfinden. Unsere Jugend bangte bis drei Tage vor dem Termin den neuen Bestimmungen entgegen. Darf das Jubiläum stattfinden? Ja, sie hatten Glück … So trafen nachmittags alle Gäste zum Kaffeetrinken im Hasenheim ein. Ein tolles Kuchenbüfett stand durch die Kuchenspenden der Eltern bereit. Auf den gemütlichen Teil folgte der musikalische. Das Orchester spielte Stücke aus dem Repertoire: mehrere Märsche sowie Stücke aus Schlager, Pop und Rock. Da im Frühjahr keine Proben möglich waren, konnten nicht wie geplant neue Stücke eingeübt werden. Das machte aber nichts. Wir lieben die altbekannten Stücke. Aufgelockert durch die Musik, kamen ausgewählte Redner zu Wort. Der Bürgermeister von Sachsenheim, Holger Albrich, betonte die Gemeinschaft des Orchesters, das unter strengen Hygienevorschriften das Jubiläum geplant und durchgezogen hatte. Auch eine Pandemie würde den Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen nicht beeinträchtigen können, so Albrich. Als Sprecher des Orchesters fand Tobias Krempels die richtigen Worte. Die Zeit habe sich sehr verändert. Wo früher noch die Eltern die Kinder zu den Proben brachten, kommen sie jetzt eigenständig mit ihrem Auto. Sie haben die Ämter unter sich aufgeteilt und organisieren sich weitestgehend alleine. Der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, überbrachte Grüße vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Er sei sehr stolz auf unser Jugendorchester hier in Sachsenheim, denn in Baden-Württemberg sei es das Einzige! Michael Konnerth ehrte alle acht Jugendlichen, die von Anfang an im Orchester mitgespielt haben. Dann sprach Johann Krestel, unser Kreisgruppenvorsitzender, zu den Gästen und überreichte einen Scheck zum Jubiläum. Der Leiter der Kinder- und Jugendtanzgruppe, Helmuth Frank, hatte vor zehn Jahren die Idee, unsere Adventsfeier musikalisch begleiten zu lassen. Daraus ist dieses Orchester entstanden. Er überreichte ebenfalls eine Spende.Walter Theiss, der Dirigent des Orchesters, brachte seinen ganzen Stolz über seine „Kinder“ zum Ausdruck. Sie sind ihm sehr ans Herz gewachsen und er ist froh über jeden Einzelnen, der das Orchester unterstützt. Er holt alle Orchestermitglieder da ab, wo sie stehen, schreibt Noten um und das Ergebnis kann sich hören lassen! Er ist froh über das Engagement der Jugend und dass das Orga-Team so eine Veranstaltung eigenständig auf die Beine gestellt hat. Ute Krempels, die früher die Organisation innehatte, führte uns durch die letzten zehn Jahre. Viele Auftritte machten unsere „Youngsters“, wie sie früher hießen, bekannt und das weit über Sachsenheim hinaus: Heimattage in Dinkelsbühl und Karlsruhe, Pferdemarkt Ludwigsburg, Teilnahme an verschiedenen HOG-Treffen, Eröffnungsfeier in der Schranne, Auftritt beim Tanzwettbewerb in Wels/Österreich und zum 70-jährigen Jubiläum des Landesverbands in Heilbronn. Wir blicken auf eine schöne Zeit zurück. Die Jugend ließ durch ihre Diashow ebenfalls die Zeit Revue passieren. Dann folgte das gemeinsame Abendessen mit guten Gesprächen. Zu guter Letzt stellten Lisa Ritz und Daniel Andree informativ und amüsant die einzelnen Orchestermitglieder vor und überreichten kleine Präsente. Ihr Dirigent erhielt einen Geschenkkorb mit siebenbürgisch-sächsischen Leckereien als Dankeschön von den Musikern. Laut Walter Theiss hat die Organisation und Gestaltung des Jubiläums auf jeden Fall einen ersten Preis verdient. Und so sehen wir das auch. Es war eine rundum gelungene Feier, auch wenn der Mundschutz uns den ganzen Tag begleitet hat. Wir sind stolz auf unser Orchester, das Orga-Team, Walter und ihre tolle Gemeinschaft. Es war schön, sich nach so langer Zeit wieder zu treffen, zu reden und zu lachen. Es war einfach klasse!

Birgit Andree