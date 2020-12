Kreisgruppe Aschaffenburg: Es fehlen die Nähe und Gemeinschaft

Heute endet das Jahr – Zeit für einen Rückblick, wie es war. 2020 wollten wir eigentlich das Jubiläum „40 Jahre Kreisgruppe Aschaffenburg“ mit einer Reihe von kulturellen und traditionellen Veranstaltungen feiern – doch leider kam es anders…

Die stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Aschaffenburg, Ines Fucker, bedankte sich bei den Akteuren der Weihnachtsfeier 2019 in der Maintalhalle in Mainaschaff. Foto: Bernd Dieser

Mit dem Silvesterball in der Sporthalle in Laufach starteten wir gut gelaunt und zuversichtlich gemeinsam ins Jahr 2020.In der Vorstandssitzung wurden Mitte Januar die Vorbereitungen und Planungen für das ganze Jahr getroffen, die Kulturgruppen machten sich Gedanken zur Gestaltung des Jubiläumballs und begannen mit den Proben.Mitte Februar wurde der Faschingsball der Kreisgruppe gefeiert. Bei super Musik und einer Bombenstimmung feierten Jung und Alt, Groß und Klein gemeinsam die 5. Jahreszeit in der Maintalhalle in Mainaschaff.Anfang März folgte der Siebenbürgische Nachmittag im Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins Aschaffenburg-Strietwald.Nach dem kompletten Lockdown wurde das Zusammenkommen Anfang Mai wieder Zug um Zug erleichtert, einiges wurde wieder bedingt möglich, jedoch alles mit: Abstand – Händewaschen – Alltagsmasken. Dies alles ist oft sehr anstrengend, vor allem für die, die Veranstaltungen und Zusammenkünfte verantworten.Somit mussten nach und nach alle geplanten Termine der Kreisgruppe coronabedingt abgesagt werden: Kulturnachmittag, Muttertagsfeier, Ausflug der Kreisgruppe, die Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl, Grillfest, Teilnahme am Volksfestumzug in Aschaffenburg, Ausflug mit den Krippenspielkindern, Jubiläumsball, Weihnachtsfeier, Silversterball. Ob und wie wir für das nächste Jahr planen dürfen oder können, wissen wir im Moment noch nicht.Eines steht jedoch fest: Irgendetwas fehlt – die Nähe und Gemeinschaft – eigentlich alles, was bis Mitte März selbstverständlich war. Die Online-Veranstaltungen, die stattfinden, sind wunderschön – sie stimmen nachdenklich und ein Gefühl von Heimweh kommt auf, denn es fehlen die „Live-Atmosphäre“, vertraute Gesichter, Gewohnheiten und Orte.Trotzdem müssen wir zuversichtlich bleiben und an unsere Vorfahren denken, welche bestimmt schwerere und entbehrungsreichere Zeiten erlebt haben. Wir wollen dankbar sein, wenn wir gesund bleiben. Bleibt bitte alle geduldig und vor allem gesund.Bedanken möchten wir uns auch bei denjenigen, welche der Kreisgruppe Aschaffenburg Spenden zukommen haben lassen – wir hoffen diese im Jahr 2021 für unsere siebenbürgische Gemeinschaft, Tradition und Kultur einsetzen zu können.Der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg wünscht allen Mitgliedern, Landsleuten und Freunden ein friedvolles, glückliches und gesundes neue Jahr 2021.„So treten wir ins neue Jahr getrosten Mutes ein – und was im alten noch nicht war, erfülle sich im neu’n!“ (Ludwig Eichrodt)

Hanni Franz