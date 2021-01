13. Januar 2021

Bescherung mal anders in Waldkraiburg

2020 – was für ein verrücktes Jahr. Doch 2020 hatte auch seine Sonnenseiten und eröffnete uns neue Perspektiven auf das, was wirklich wichtig ist. Wir haben dabei mal wieder zu schätzen gelernt, wie viel Gutes in unserem unmittelbaren Umfeld ist. Zuallererst die Menschen, die uns wichtig sind. Die Kinder unserer Kindergruppe, die uns fleißig und froh mit Tanz und Musik bei jeder Veranstaltung begleiten. Vielleicht haben wir 2020 öfters mal danke gesagt und uns über Kleinigkeiten gefreut, die früher so selbstverständlich waren.

Der Nikolaus kam auch 2020 zu den Kindern. Foto: Heinz Fray Die Corona-Pandemie hat auch in unserem Vereinsleben einiges durcheinandergebracht und wir mussten leider auf Feste und Feiern verzichten. So ist auch die alljährliche Nikolausfeier, die Anfang Dezember im Waldkraiburger Bischof-Neumann-Haus stattfindet, leider ausgefallen. Aber Nikolaus mit den dazugehörigen Geschenken kann nicht einfach so ausfallen. So zogen wir heuer von Haus zu Haus und überraschten alle 28 Kinder persönlich mit Leckereien in eigens von der Jugendtanzgruppe dafür gebastelten Weihnachtstüten. Zur großen Freude der Kinder gab es heuer eine Zusatzüberraschung: Die Leitung der Kindergruppe hat für jedes Kind ein individuelles Fotoheft erstellt, gefüllt mit zahlreichen Bildererinnerungen der letzten Jahre. Nikolaus war also auch 2020 da und freute sich über die leuchtenden Kinderaugen und die unvergesslichen Momente. Und die Kinder strahlten und dankten für den Besuch und freuten sich über das Wiedersehen. Christine Depner

