NRW-Landesvorstand tagte erstmals online

Die Frühjahrssitzung des Landesvorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen war schon seit vielen Monaten für den 20. März 2021 in Bonn geplant. Pandemiebedingt kam es anders. Aus der Präsenzveranstaltung wurde eine Videokonferenz, zu der Landesvorsitzender Rainer Lehni fast alle Landesvorstandsmitglieder, den Ehrenvorsitzenden Harald Janesch und die Vertreter von 13 der 15 nordrhein-westfälischen Kreisgruppen begrüßen konnte.

Die Landesvorstandssitzung in Nordrhein-Westfalen fand erstmals als Videokonferenz statt. Bildschirmfoto: Karin Roth

Wichtig zu erfahren war, dass die allermeisten Kreisgruppen im regelmäßigen Kontakt mit ihren Mitgliedern sind. Einige Kreisgruppen wagten sich an Online-Aktionen, andere wiederum traten per Brief, Telefon, WhatsApp oder über die Siebenbürgische Zeitung in Verbindung mit ihren Mitgliedern. Es ist gut zu wissen, dass die Kreisgruppen hier aktiv sind, wenn auch in unterschiedlichem Maße und jede nach ihren Möglichkeiten. Was allen fehlt, sind natürlich die persönlichen Kontakte und Veranstaltungen.In seinem Tätigkeitsbericht wies der Landesvorsitzende auf die vielen Online-Formate auf Bundesebene hin. Informationen zur Entschädigungsproblematik nach den Gesetzen 130/2020 und 232/2020 wurden ausgetauscht, über die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Rumänischen Kulturverein Athenäum aus Düsseldorf berichtet und das Dauerthema Mitgliederwerbung angesprochen. Auch wenn die Zahl der Mitglieder altersbedingt in 2020 leicht rückläufig war, gab es auch erfreulicherweise zwei Kreisgruppen – Setterich und Wiehl-Bielstein – mit positiver Mitgliederentwicklung. Nicht zuletzt war das Thema Förderung auch in Corona-Zeiten auf der Tagesordnung der Landesvorstandssitzung.Was auf Landesebene im Lauf des Jahres durchgeführt werden kann, ist noch alles offen. Die Jahrestagung des Landesfrauenreferats wurde ins Netz verlegt, das Jugendreferat hat eine Osteraktion für die Kreisgruppen initiiert und das Landeskulturreferat wird gemeinsam mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und dem Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf ein Kochevent online durchführen. Eine Entscheidung über die 70-JahrFeier der Landesgruppe, die am 2. Oktober 2021 geplant ist, wird erst im Frühsommer fallen. Unabhängig davon, sind alle Kreisgruppen in NRW aufgefordert, auch einen Videobeitrag für das Jubiläum zu leisten, der dann vor Ort und auch online an dem Tag gesendet werden wird. Für den Herbst ist auch eine gemeinsame Online-Veranstaltung mit Radio Siebenbürgen geplant.Ergänzt wurde die umfangreiche Tagesordnung mit der Annahme des Finanzberichtes 2020 und der Verabschiedung des Finanzplans 2021. Das Verbandsleben geht auch in diesen Zeiten weiter, wenn auch auf Sparflamme.

rl