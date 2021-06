Muttertag und Heimattag 2021: Augsburger Tanzgruppen gestalten mit

Seit über 15 Jahren ist es Tradition, dass Kulturgruppen der Kreisgruppe Augsburg den Gottesdienst zum Muttertag in der St.-Andreas-Kirchengemeinde mitgestalten. Kinder, Jugend, Chor und helfende Hände von Mitgliedern der Handarbeitsgruppe sind alljährlich zugange, um den Ehrentag der Mütter mit Gottesdienst und anschließender Ausstellung zu einem freudigen, lebendigen Tag im Leben unserer siebenbürgischen Gemeinschaft werden zu lassen.

Die momentanen Bedingungen haben den Vorstand zu Ersatzmöglichkeiten greifen lassen, welche die stellvertretende Vorsitzende Ute Bako mit Pfarrer Markus Maiwald im Vorfeld abgestimmt hatte. So entstand für die Mütter ein digitaler Blumenstrauß aus Gedichten und musikalischen Stücken, dargeboten von den Mitgliedern der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg. Eine Kurzfassung wurde den Besuchern des Gottesdienstes am 9. Mai vor Ort in der Kirche per Beamer überbracht. Den gesamten Beitrag, mit Rückblick seit dem Jahre 2004, konnten und können Sie immer noch auf der Facebook- und Homepageseite der Kreisgruppe einsehen.Zum zweiten Mal digital ausgetragen wurde auch der Heimattag unseres Verbandes. Mit mittlerweile zur Routine gewordener Selbstverständlichkeit machten sich die Mitglieder der Kindertanzgruppe unter der Anleitung ihrer Leiter Sandra Bruss und Helmut Schwarz daran, Tänze und Gedichte für das Nachwuchsprogramm einzustudieren und aufzunehmen.Das digitale Proben sind alle seit Januar gewohnt und für die Aufnahmen wurden, wie auch für den Muttertag, die Eltern um Unterstützung gebeten. Unser Schnittmeister Adrian Schneider fügte gemeinsam mit Sandra Bruss das Ganze zusammen und entfernte auch manchen ungewollten „Stolperer“. Schließlich ist man nicht umsonst digital.So entstanden die Videos für die Tänze „Achy Breaky Heart“ als Line Dance und „Papillon“, ein Volkstanz aus Frankreich, manchen vielleicht noch bekannt vom Heimattag 2010. Marissa Scheipner rundete mit dem Gedicht „Blau und rot bis in den Tod!“ von Ernst Kühlbrandt den Augsburger Beitrag ab und legt damit stellvertretend ein Treuebekenntnis zu unserer großen siebenbürgischen Familie ab.Ebenfalls aktiv im Rahmen des Heimattages 2021 war die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg. Die Mitglieder hatten sich nach Bekanntgabe der Challenge durch die SJD in einem Tanzgruppen-Meeting per Zoom beraten, wie sie die Kriterien „in Tracht, einzigartig, kreativ“ umsetzen möchten und welche Botschaft das Video haben soll. Schnell kamen sie dabei auf das Thema „Gemeinschaft“, weil genau die Pflege dieser zu Corona-Zeiten schwieriger und daher umso wichtiger ist. Die Entscheidung fiel auf die Idee, in den einzelnen Videos miteinander anzustoßen oder zuzuprosten, um so das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Tanzgruppe und der gesamten siebenbürgischen Gemeinschaft zu verdeutlichen. Es trafen sich daraufhin je eine Tänzerin und ein Tänzer, um jeweils ein paar Takte des Tanzes „Hetlinger Bandriter“ aufzunehmen. Eingeleitet wurde die Aufnahme durch eine kurze Ansprache von Svenja Schuller und Adrian Schneider, welche das Thema und die Botschaft des Videos erläuterten. Herausgekommen ist ein unterhaltsames und schönes Tanzvideo, dessen Erstellung allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitete. Auch wenn das Video im Rahmen des Programms des Digitalen Heimattages leider nicht gezeigt wurde, da es bei der Challenge den vierten Rang erreichte, fand es guten Anklang beim Publikum auf Facebook und ergänzte somit das vielfältige Programm des Digitalen Heimattages.Alle Beiträge finden Sie weiterhin auf den sozialen Plattformen der Kreisgruppe Augsburg. Der Vorstand der Kreisgruppe möchte allen Mitwirkenden für ihren Einsatz herzlich danken.

Helmut Schwarz