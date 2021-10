"Gherdeal" – Siebenbürgischer Film am 14. Oktober in Heilbronn

Die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., das Deutsche Kulturforum östliches Europa und das Kinostar Arthaus Heilbronn laden herzlich ein zu einer Reihe von Dokumentarfilmen mit siebenbürgischem Bezug unter dem Titel „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Plakat des Filmes "Gherdeal", der am 14. Oktober in Heilbronn gezeigt wird.

Das Besondere an diesen Filmvorführungen ist, dass die jeweiligen Filmemacher anwesend sind und im Anschluss an die Vorführungen über die Hintergründe zum jeweiligen Film informieren und für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Juni findet am Donnerstag, dem 14. Oktober, um 19.30 Uhr die nächste Filmvorführung mit dem Film „Gherdeal“ statt. Die Regisseure Thomas Beckmann und Martin Nudow werden bei der Aufführung anwesend sein. Der Film wird im Kinostar Arthaus Heilbronn im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, in Heilbronn gezeigt. Die zu dem Zeitpunkt der Aufführung gültigen Corona-Bestimmungen können auf der Internetseite des Kinos www.kinostar.com Heilbronn eingesehen werden.Scheu und anhänglich, unkündbar verwoben mit der Landschaft und dem Ort seiner Kindheit, sucht der junge Lucian seinen Platz in Gürteln (rumänisch: Gherdeal), einer Ortschaft, die von ihren deutschen Einwohnern verlassen wurde. Er weiß nicht ein noch aus, geht fort und kommt wieder, sucht. Andere kommen nicht wieder, und bis wieder jemand baut, wird Zeit vergehen. Gürteln ist ein Ort im Herzen Rumäniens, fast vergessen, eine Sackgasse im ganz wörtlichen Sinne – der Film holt ihn zurück auf die mentale Landkarte Europas und trägt so, trotz aller Bedrängnisse, vielleicht zu seiner Rettung bei. Thomas Beckmann und Martin Nudow widmen diesem siebenbürgischen Dorf und seinen Bewohnern ein eindrucksvolles filmisches Porträt.

Jürgen Binder