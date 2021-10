25. Oktober 2021

Kreisgruppe Freiburg: Erntedankgottesdienst mit Grillfest

In Norwegen, in Spitzbergen befindet sich tief unter der Erde ein Betonbunker. Dieser lagert 1,2 Millionen Pflanzensamen, um im Katastrophenfall die Nutzpflanzenvielfalt zu schützen und zu bewahren. Mit dieser Information begann der Erntedankgottesdienst in Hochdorf in der Nähe von Freiburg im Breisgau, zu dem die Kreisgruppe Freiburg der Siebenbürger Sachsen eingeladen hatte.

Erntedankgottesdienstes in Hochdorf mit Liedern des sächsischen Chores unter der Leitung von Renate Fervers. Foto: Horst David Pfarrvikarin Stetter veranschaulichte in der gelungenen Predigt den Weg vom Samen bis zur Ernte der Frucht. Was liegt da näher, als unsere Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, unsere Landsmannschaft und nicht zuletzt die Kreisgruppe mit Samen zu vergleichen, die vor ca. 900 Jahren gelegt wurden und immer neu zu pflanzen, zu pflegen und zu kultivieren sind. Und die Besucher des Grillfestes, das im Anschluss an diesen Erntedankgottesdienst gefeiert wurde, standen, dank der bisherigen guten Pflege unserer Gemeinschaft in voller Blüte.



Trotz vorherigen Unsicherheiten, trotz Anmeldungsaufforderung, trotz Anwesenheitslisten war das Fest gut besucht. Die emsigen Helfer bewirteten über 100 Gäste mit Mici, Baumstriezel und Getränken. Unterhalten wurden die Gäste während des Gottesdienstes mit Liedern des sächsischen Chores unter der Leitung von Renate Fervers und von einem Gast, der erfreulicherweise mit seinem Akkordeon stimmungsvolle Hintergrundmusik machte. Gut beschirmt unter großen Bäumen erfreuten sich alle eines gelungenen Festes. Mein Dank geht nochmals an die ganzen Helfer. Alle haben sich angestrengt und keine Mühe gescheut, um zum Gelingen des Festes beizutragen.



Am 12. Dezember bei der Adventsfeier liest Iris Wolff aus ihren Werken, die musikalische Untermalung übernimmt Hanna Schüly. Bitte um rechtzeitige Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Achtung: Die Veranstaltung vom 9. November, bei der Kornel Kwieczinsky über seine Erlebnisse in der Gefangenschaft in Russland erzählen sollte, fällt leider krankheitsbedingt aus. Bitte informieren Sie auch Freunde und Verwandte.

