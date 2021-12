Weihnachtsgruß der Landesgruppe Baden-Württemberg

Auch in diesem Jahr fallen die traditionellen Advents- und Weihnachtsfeiern der Pandemie zum Opfer. Keine weihnachtliche Stimmung bei Kaffee, Kuchen und Gebäck. Wir werden keine Weihnachtslieder singen, die Kinder und Enkelkinder werden keine Gedichte aufsagen. Nach dem Frühjahr, als alles nur noch online stattgefunden hatte, hoffte man auf Präsenzveranstaltungen im Sommer. Und tatsächlich fanden etliche Garten- und Grillfeste in unseren Kreisgruppen statt.

Helge Krempels, stellvertretender Landesvorsitzender, überreichte der Landesgeschäftsführerin Renate Müller ­einen Blumenstrauß

Der Landesvorstand und die Kreisgruppenvorsitzenden tagten am 9. Oktober in Heilbronn. Fotos: dRaimund

Am 9. Oktober tagte der Vorstand der Landesgruppe Baden-Württemberg mit den Kreisgruppenvorsitzenden im Vereinsheim der Kreisgruppe Heilbronn. Die Anwesenden bedankten sich bei Renate Müller, der Leiterin unserer Landesgeschäftsstelle in Stuttgart, für die sehr gute Zusammenarbeit mit einem Blumenstrauß, da sie zum Jahresende in den verdienten Ruhestand geht.Mit den Weihnachts- und Silvesterfeiern in dem üblichen Rahmen wird es in diesem Jahr wieder nichts. Es bleibt uns die Hoffnung, dass wir nach diesem schweren Jahr bald wieder zu unserem gewohnten siebenbürgischen Gemeinschaftsleben zurückkommen werden. Die ausgefallenen Mitgliederversammlungen mit Wahlen werden fürs nächste Jahr geplant. Da es auch in unserem Kreise Corona-Fälle gab (sogar mit Todesfolge), sind wir alle aufgefordert, die medizinischen und hygienischen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.Ich danke allen Ehrenamtlichen für den Einsatz in den Kreis- und Kulturgruppen, ich danke für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander. Wir danken Ihnen, allen Mitgliedern, dass Sie uns die Treue halten und dadurch unsere Gemeinschaft stärken. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und geben es in Freundeskreisen weiter: Unsere Gemeinschaft ist sinnvoll, aufbauend und es lohnt sich, Mitglied unseres Verbandes zu sein oder, wer es noch nicht ist, zu werden.Der Landesvorstand wird auch in diesem Jahr zu Weihnachten jedes Mitglied persönlich anschreiben, um zu zeigen, dass wir auch in Zeiten, in denen wir uns nicht persönlich treffen können, für jeden Einzelnen da sind.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge 2022 für uns alle ein glückliches, friedliches und vor allem ein gesundes Jahr werden.

Michael Konnerth, Landesvorsitzender