Dirigentenstabübergabe beim Heilbronner Karpatenorchester

Anlässlich des 78. Geburtstages von Uwe Horvath, Leiter des Karpatenorchesters Heilbronn, und der anstehenden Übergabe des Dirigentenstabes an Helmut Haner haben die Musiker des Karpatenorchesters ihrem langjährigen Dirigenten ein kleines Ständchen gebracht und ihm für 18 Jahre als Leiter des Orchesters gedankt. Auch der Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn schließt sich den Glückwünschen an. Kreisgruppenvorsitzende Ines Wenzel überreichte Uwe Horvath eine Urkunde für seinen langjährigen Einsatz im Dienst des Karpatenorchesters.

Uwe Horvath (links) übergibt den Dirigentenstab des Karpatenorchesters Heilbronn an Helmut Haner.

Die Musiker des Karpatenorchesters verabschiedeten ihren langjährigen Dirigenten Uwe Horvath mit einem Ständchen. Fotos: Jürgen Binder

In seiner Laudatio erinnerte Hans Fallschessel an die erste gemeinsame Zeit des musikalischen Zusammenwirkens in der Schülerblaskapelle in Schäßburg. Seit 2003, als Uwe Horvath die Leitung des Karpatenorchesters übernahm, hat er das Vereinsleben der Kreisgruppe Heilbronn mit guter Blasmusik bereichert. Höhepunkte gab es im Laufe der Zeit viele. Zu erwähnen sind das 25-jährige Jubiläum des Orchesters, die Ausflüge in den Schwarzwald und an die Donau sowie die vielen Festlichkeiten mit Landsleuten aus Heilbronn und Umgebung. Uwe Horvath hat es stets verstanden, seinen Musikern den Spaß an der Musik zu vermitteln. Und wenn mal ein Ton daneben ging, dann hat er das lächelnd überhört entsprechend dem Motto „Live is live“!Neuer Leiter des Karpatenorchesters ist Helmut Haner. Der gebürtige Martinsberger wohnt in Nordheim und spielte schon in den 1990er Jahren im Heilbronner Orchester. Musik begleitet ihn seit seinem 7. Lebensjahr. In Hermannstadt spielte er unter anderem bei der Militärkapelle. Neben seinem Engagement im Karpatenorchester spielt Haner Flügelhorn und Trompete auch bei der Blaskapelle Charisma in Murrhardt und im Musikverein Nordheim. Musik bedeutet für den zweifachen Vater und dreifachen Großvater sein größtes Hobby, das er möglichst täglich ausübt. Mit dem Karpatenorchester möchte Haner die Tradition der gepflegten Blasmusik fortführen und das Repertoire in diese Richtung ausbauen. Außerdem schätzt er das freundschaftliche und familiäre Miteinander unter den Musikern.Bleibt nur noch übrig, Uwe Horvath noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit an der Seite seiner Frau Justina zu wünschen und Helmut Haner viel Erfolg mit dem Karpatenorchester Heilbronn.

Jürgen Binder