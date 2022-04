Neuer Vorstand in der Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten gewählt

Am 26. März eröffnete unser Vorstandsvorsitzender Manfred Böhm im Vereinsheim der Bockstallnarren die Mitgliedsversammlung der Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten mit Neuwahlen. Er begrüßte die Anwesenden, ließ die Jahre 2019-2021 Revue passieren und bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, die zum Gelingen der verschiedenen Veranstaltungen beigetragen haben. Manfred Böhm gab bekannt, dass er nicht mehr als Vorstandsvorsitzender antreten wird.

Neu gewählter Vorstand der Kreisgruppe Ravensburg – Weingarten, von rechts: Hans Schuster, Inge Henning, Helmuth Miess, Brigitte Rothbächer, Lutzi Popa, Agneta Miess, Karin Sander, Michael Hamlescher. Foto: Lutzi Popa

Kulturreferentin Agneta Miess berichtete über die Aktivitäten der Kreisgruppe 2019, angefangen mit dem jährlichen Spanferkelessen, Skiausflug, Muttertagsausflug, Grillfest, Nikolausmarkt in Weingarten, Weihnachtsfeier. Die Jahre 2020 bis 2021 waren durch die Corona-Pandemie geprägt und unsere Mitglieder konnten nicht miteinander die gewohnten Feste feiern.Kassenwart Helmuth Miess verwies in seinem Kassenbericht auf die stabile wirtschaftliche Lage der Kreisgruppe. Die Kassenprüferin Adele Eisgedt bestätigte die buchhalterisch korrekt geführte Kasse und empfahl die Entlastung des Kassenwarts sowie des gesamten Vorstandes. Das erfolgte per Handzeichen durch die Mitgliedsversammlung.Unter Aufsicht der gewählten Wahlleiterin Harriet Stefani, die aus Stuttgart angereist war, wurde die Wahl durchgeführt. Die Mitglieder wählten folgenden Vorstand: Sorin-Cornel (Lutzi) Popa – Vorstandsvorsitzender, Agneta Miess – Vertretung des Vorstandsvorsitzenden, Helmuth Miess – Kassenwart, Michael Hamlescher – Vertretung des Kassenwarts, Karin Sander – Schriftführerin, Agneta Miess – Kulturreferentin, Inge Henning – Frauenreferentin, Beisitzer Brigitte Rothbächer und Hans Schuster. Rechnungsprüfer sind Hugo Binder und Manfred Böhm, Stellvertreter ist Erwin Rothbächer. Man ging dann zum gemütlichen Teil über mit Rückblick in Bildern unserer Veranstaltungen von Lutzi Popa bei Butterhörnle, belegten Brötchen und Getränken.Unsere nächsten Veranstaltungen:Muttertagsfahrt amGrillfest amNikolausfeier amWeitere Veranstaltungen werden in dieser Zeitung bekanntgegeben.

Im Namen des Vorstandes

Karin Sander