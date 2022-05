Gottesdienst in Wolfsburg: Ostern ist Freude am Leben

Die Sonnenstrahlen dieses neuen Tages, des Ostermontags, des 18. Aprils 2022, fangen den Glockenturm der Sankt Petruskirche zu Vorsfelde ein, von dem aus die Glocken läuten und zum Gottesdienst einladen. Voller Freude und mit strahlenden Gesichtern treffen die Gottesdienstbesucher auf dem Kirchplatz ein. Das Wiedersehen mit so vielen lieb gewonnenen Menschen ist wieder möglich. Aus und rund um Wolfsburg haben sich viele auf den Weg gemacht, um diesen schon traditionellen Gottesdienst gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu singen und zu beten.

Ostergottesdienst mit Pfarrer Helmut Kramer in Wolfsburg: Generationenübergreifende Vielseitigkeit der siebenbürgisch-sächsischen Trachten. Foto: Herta Speri

Die Seniorengruppe Wolfsburg freut sich über die neue Leiterin Erika Drotleff (in der Mitte des Bildes). Foto: Herta Speri

Mit großer Verwunderung und Wertschätzung lauschen alle dem Orgelspiel, nur den wenigsten ist bewusst, dass zum ersten Mal in seiner jungen Karriere Oliver Zinz diesen Gottesdienst an der Orgel mitgestaltet. Sein Mentor, Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner, der die Liturgie übernimmt, fördert und unterstützt Oliver in seiner Begeisterung fürs Orgelspiel. Er ist besonders stolz auf ihn und hebt sein Talent und Können hervor.Die Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen Wolfsburg unter der Leitung von Günther Bodendorfer stimmt fröhlich in diese feierliche Stimmung ein. Die Klänge der Instrumente finden ­einen wunderbaren Widerhall in den Räumlichkeiten der Kirche. Die Schriftlesung für diesen Festtag wird von Katharina Müller vorgetragen, das Evangelium für den Ostermontag liest Mandy Weber.Pfarrer Helmut Kramer fesselt auch dieses Mal alle mit seiner Predigt, bringt die Anwesenden zum Nachdenken, ein Lächeln umschmeichelt ihre Gesichter, die Dankbarkeit ausdrücken. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dieses Bewusstsein im Ostergeschehen hat ­dieses Jahr eine besondere Bedeutung. Unrecht, Auseinandersetzungen, Machtansprüche lassen Menschen alle Werte dieses Erdendaseins vergessen und setzen Mittel der Vernichtung und Zerstörung ein.Im Fürbittengebet beten Vertreter des Vorstandes für Frieden, Versöhnung unter den Menschen, ein Ende von Krieg, Folter und Gewalt. Mögen die Verantwortlichen zusammen Lösungen finden, um diese Situation in der heutigen Welt zu beenden. Die Spende ist für die Opfer in der Ukraine gedacht. Mit einem Segenswunsch und Orgelmusik zum Ausgang endet ein beeindruckender Gottesdienst. Beim Verlassen des Gotteshauses erhalten alle Teilnehmer je ein gefärbtes Ei, die in unseren siebenbürgischen Farben Blau und Rot von Wilhelm Hansmann gespendet wurden.Die Vergangenheit in Erinnerungen, die Gegenwart in der Gemeinsamkeit, die Zukunft in Verbundenheit wollen wir unsere Zusammenkünfte zelebrieren und sie als festen Bestanteil in unseren Lebensalltag einbinden.Neuerungen gibt es im Rahmen der Seniorengruppe der Kreisgruppe Wolfsburg. Nach dem Rücktritt der Gruppenleiterin Herta Herman konnten wir nach intensiven Bemühungen Erika Drotleff gewinnen, die Gruppenleitung zu übernehmen. Sie wird unterstützt von Michael Sutorius und Johanna Meltzer. Wir wünschen euch viel Erfolg, Durchhaltevermögen, verbunden mit viel Freude in eurer Tätigkeit.Der Seniorenkreis der Kreisgruppe Wolfsburg trifft sich regelmäßig immer am ersten Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr in der St. Markuskirche in Reislingen, Kantor-Wurm-Straße 1, in Wolfsburg. Termine:Zu diesen fröhlichen, gemeinsamen Stunden laden wir herzlich ein. Trau dich, sei neugierig, komm vorbei und du erlebst eine wunderschöne Zeit.Nächster Termin der Kreisgruppe Wolfsburg – bitte vormerken – ist dasin der Mehrzweckhalle in Kästorf/Wolfsburg. Nähere Informationen folgen.Wir sagen Danke allen Beteiligten, Helfern/Helferinnen für die erfolgreichen Veranstaltungen.„Dankbarkeit gibt dem Leben Leichtigkeit und Humor, Gelassenheit und Freiheit.“ (Anselm Grün).Im Namen des Vorstandes

H. Speri