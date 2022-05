Konfirmation in sächsischer Tracht in Traunreut

Die Kreisgruppe Traunreut und die Evangelische Kirche haben den Herzenswunsch eines jungen Siebenbürgers erfüllt. Eigentlich hätte die Konfirmation von Raul Albrich schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Doch die Konfirmation wurde verschoben, so wie viele andere Feste und Feiern seit dem Frühjahr 2020 pandemiebedingt nicht mehr stattfinden konnten.

Konfirmand Raul Albrich, Pfarrer Stefan Hradetzky und die Trachtenträger nach dem Gottesdienst in Traunreut. Foto: Udo Albrich

Unter eingeschränkten Bedingungen wollte Raul nicht konfirmiert werden. „Wenn ich konfirmiert werde, dann nur in siebenbürgischer Tracht und mit einer großen Party“, wünschte er sich. Seine Freunde der Kreisgruppe Traunreut versprachen ihm: „Wenn du in siebenbürgischer Tracht konfirmiert wirst, werden wir Spalier stehen vor der Kirche.“ Das deute ich als Zeichen von Rauls Beliebtheit unter seinen Freunden und in der Kreisgruppe Traunreut.Pfarrer Stefan Hradetzky war sehr zuvorkommend und bot ihm die Möglichkeit einer „Einzelkonfirmation“ an. Und so kam Raul am 9. April 2022 zu einer „besonderen“ Konfirmation mit einer anschließenden tollen Party. Viele Freunde der Tanz- und Kreisgruppe, die Eltern und einige Verwandte waren in siebenbürgisch-sächsische Tracht gekleidet und geleiteten Raul zusammen mit dem Pfarrer in die Kirche. Es war ein berührender Anblick, der Gänsehaut verursachte und vielen in Erinnerung bleiben wird. Der Gottesdienst war dank Pfarrer Hradetzky individuell gestaltet und berücksichtigte Rauls Wünsche.In einer Einlage sangen Andrea Schwab und Michi Altmann die beliebten Lieder „Schön ist die Jugend“ und „Wahre Freundschaft“. Michi begleitete den Gesang mit dem Akkordeon. Nach dem Gottesdienst stand der großen Feier nichts mehr im Wege.Spontan beschlossen die Tanzfreunde der Kreisgruppe Traunreut die Gäste mit einer Tanzeinlage zu überraschen. René Buortmes und Christoph Lauer übernahmen die Leitung, und schnell wurden die Tänze ausgewählt und vor dem Gasthaus kurz geprobt.Unter großem Beifall marschierten die Paare ein und erfreuten die Gäste mit schwungvollen Volkstänzen. Der Konfirmand, seine Eltern und sogar der Kreisgruppenvorsitzende Richard Schneider sowie mehrere Vorstandsmitglieder tanzten mit. Das Zuschauen war ein Genuss und am liebsten hätte ich auch mitgetanzt. An diesem besonderen Tag bekannte sich Raul nicht nur zum christlichen Glauben, sondern auch zu seiner siebenbürgischen Herkunft. Er ist ein traditionsbewusster junger Mann, der Freude an den Aktivitäten der siebenbürgischen Kreisgruppe Traunreut hat. Einen besonderen Dank verdient die Kreisgruppe Traunreut, die dazu beigetragen hat, dass diese „Einzelkonfirmation“ symbolhaft als Festakt der Siebenbürger Sachsen angesehen werden kann.Herzlichen Dank Pfarrer Hradetzky, der letztendlich diese Feier in ihrer Besonderheit ermöglicht hat. Für mich, als Tante des Konfirmanden, war es ein außergewöhnliches Erlebnis, das ich bestimmt nie vergessen werde!

Hilda Albrich, Ingolstadt