Gelungene Muttertagsfeier in Aschaffenburg

Damit die Mütter ihren Ehrentag im Kreis der Kinder und Enkelkinder feiern können, hatte der Vorstand der Kreisgruppe erst für den 15. Mai zur Muttertagsfeier ins Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins Aschaffenburg-Strietwald geladen, dieses liebevoll eingedeckt und geschmückt.

Vorsitzender Horst Wädt und Jonas ­Fucker auf dem Arm seiner Mutter Ines begrüßten die Gäste in Aschaffenburg. Foto: Anna Krech

In freudiger Erwartung, aber auch etwas skeptisch fragten wir uns, ob unsere Landsleute kommen würden, denn es war das erste Treffen nach der über zwei Jahre langen pandemiebedingten Pause. Gott sei Dank wurden wir nicht enttäuscht – nach und nach füllte sich das Vereinsheim. Es gab herzliche Begrüßungen und man freute sich, wieder ein paar gemütliche Stunden in siebenbürgischer Gemeinschaft verbringen zu können. Horst Wädt, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, hielt eine kurze Ansprache und betonte die Bedeutung dieses Tages anhand von passenden Versen zum Muttertag. Der dreijährige Jonas Fucker tat dieses auf dem Arm seiner Mutter Ines mit einem kleinen Gedicht.Bei Kaffee und leckerem Kuchen vom reichhaltigen Büfett, teilweise mit siebenbürgischen Spezialitäten, stärkten sich alle. Zwischendurch erfreute uns Christa Dörling mit einem Gedicht zum Muttertag. Die Kinder besuchten die Kaninchen und konnten draußen auf der Wiese spielen. Bei angeregten Gesprächen – nach so langer Zeit hatte man sich viel zu erzählen – sowie Gesang ging es drinnen in gemütlicher Runde weiter. Begleitet am Akkordeon von Richard Kast sowie auf der Mundharmonika von Andreas Krech und Helmut Szegedi, wurden bekannte Volkslieder und siebenbürgische Lieder gesungen.Ein familiärer Nachmittag in entspannter Atmosphäre ging viel zu schnell zu Ende. Beim Abschied wurden die Rosen aus den Vasen an die Mütter verteilt. Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen der Feier beigetragen haben.

Hanni Franz