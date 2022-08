Begegnungs- und Kronenfest der Kreisgruppe Heilbronn

Am 26. Juni konnte die Kreisgruppe Heilbronn nach zwei Jahren Pause wieder ihr „Begegnungsfest auf dem Gaffenberg“ mit Kronenfest feiern. Persönliche Begegnungen sind unersetzlich, deshalb nehmen viele Besucher lange Anfahrtszeiten in Kauf, um Bekannte und Verwandte wieder zu sehen und sich an den Brauchtumsveranstaltungen zu erfreuen.

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn hatte zum Kronenfest auf den Gaffenberg eingeladen. Fotos: Jürgen Binder

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (Erster von rechts) ist ein regelmäßiger und gern gesehener Gast bei Begegnungsfest auf dem Gaffenberg.

Analog der Sonne zur Sommersonnenwende steht auch die bunt geschmückte Krone auf dem Mast an ihrem höchsten Punkt.

Jungknecht Jan Feierabend steigt aus eigener Kraft in die Krone und begrüßt die zahlreichen Gäste.

Jungknecht Jan Feierabend eröffnet mit seiner Tanzpartnerin Larissa Feierabend den Tanz unter der Krone.

Die Vorsitzende der Kreisgruppe, Ines Wenzel, begrüßte die zahlreichen Gäste und dankte dem Heilbronner Dekan Christoph Baisch, der den Festgottesdienst zelebrierte, und dem „Karpaten – Tanz- und Unterhaltungsorchester Heilbronn“ unter der Leitung von Helmut Haner sowie dem „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der Leitung von Melitta Wonner für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. „Ein besonders herzlicher Gruß gilt unseren heutigen Ehrengästen, Oberbürgermeister Harry Mergel, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Thomas Randecker, mit Familie, dem Vorsitzenden der Kulturtafel Heilbronn und Initiator dieses Festes, Richard Siemiatkowski-Werner, mit Gattin sowie dem stellvertretenden Landesvorsitzenden unseres Verbandes, Helge Krempels, mit Gattin. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein.“Neben ihrer Dankbarkeit dafür, Begegnung wieder spüren zu können, erinnerte Ines Wenzel aber auch an die Ungewissheit dieser Zeit durch die Pandemie und den Krieg im Osten Europas, in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer siebenbürgischen Heimat. Es zähle mehr denn je die vereinende Kraft der Gemeinschaft und ihre widerständige und aufbauende Wirkung. So war auch die Opfersammlung des Gottesdienstes zur Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine gedacht.In seinem Grußwort gratulierte Oberbürgermeister Mergel der Kreisgruppe Heilbronn zu ihrem Erfolg, trotz Pandemie die Gemeinschaft aufrechterhalten zu haben und zu pflegen. Beeindruckt zeigte er sich vor allem von der Menge Jugendlicher, die das Fest mittragen. Harry Mergel bedankte sich bei den Siebenbürger Sachsen, die in Heilbronn eine wichtige Stütze der Gesellschaft darstellen und maßgeblich zum Erfolg der Stadt beigetragen haben.Zum 14. Mal hatte die Jugendtanzgruppe Heilbronn zum Kronenfest eingeladen, die Krone gebunden und mit Unterstützung der Kreisgruppe aufgestellt. „Jungknecht“ Jan Feierabend hatte die Ehre in die Krone zu steigen. Aus eigener Kraft erklomm er den glatten Stamm und begann seine Rede mit den Versen „Die Blumenkrone schmückt den Mast, sie leuchtet hell im Sonnenschein, die Blasmusik spielt ohne Rast, versammelt hat sich Groß und Klein …“ von Hedwig Keller und erklärte anschließend, warum wir diesen Brauch heute noch, wenn auch in gewandeltem Kontext, aufrechterhalten wollen. Das Kronenfest wurde urkundlich zum ersten Mal 1289 erwähnt und war eines der schönsten bäuerlichen Feste, das traditionell am Johannistag oder zu Peter und Paul von der sächsischen Dorfjugend veranstaltet wurde. Die nachwachsende Generation bekräftigte dadurch ihre Bereitschaft, sich zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die bunt geschmückte Krone auf dem Kronenbaum war Sinnbild für die strahlende Sonne, die zur Sommersonnenwende an ihrem höchsten Punkt steht. „Möge dieses Fest auch als Sinnbild verstanden werden für die Vorfreude auf eine hoffentlich reiche Ernte, die unserem Tun und Handeln im privaten, beruflichen und ehrenamtlichen Bereich entwächst.“Die große Beteiligung zeige, dass wir nicht gewillt sind, das traditionsreiche Band abreißen zu lassen, und dafür dankte der Kronenredner auch im Namen der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn recht herzlich allen Teilnehmern und Gästen. Der Jungknecht warf den Kindern von oben Süßigkeiten zu, überreichte nach seinem feierlichen Abstieg seiner Tanzpartnerin den Blumenstrauß und eröffnete mit ihr den Tanz unter der Krone.Es war ein farbenfrohes Bild, als über 60 Trachtenpaare, die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Michelle Hamrodi, Michael Henning und Edras Pacola, die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Miriam Martini, Vivien Weber und Patrick Welther sowie die beiden Gasttanzgruppen aus Biberach, zu den Klängen des Karpatenorchesters Heilbronn unter der Krone tanzten. Im Anschluss versammelten sich die Tanzgruppen auf der Bühne unter dem großen Zelt und führten Volkstänze auf. Die Kindergruppen wurden für „Reklich Med“, „Trampelpolka“ und „Krawall im Stall“ mit viel Applaus belohnt.Ein schönes Bild boten auch die beiden Jugendtanzgruppen und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn, die in ihren wunderschönen Trachten mit „Wolgaster“, „Sonderburger Doppelquadrille“ und „Sprötzer Achterrüm“ ebenfalls zur kulturellen Umrahmung des Festes beitrugen. Gekrönt wurde der Auftritt von den gemeinsamen Tänzen. Für gute Unterhaltung sorgten am restlichen Nachmittag das Karpatenorchester und die Solisten Melitta Wonner, Daniel Schuster und Erhard Jakobi.Abschließend möchten wir allen Kulturgruppen, den vielen Kuchenspendern, den Organisatoren und den vielen Helfern danken, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Gerlinde Schuller